Precio del dólar en Venezuela HOY 27 de mayo: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este miércoles 27 de mayo el dólar se cotiza en $540,04310000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, martes 26 de mayo, cuando el precio se situó en los $535,38530000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy miércoles 27 de mayo.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este miércoles 27 de mayo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 627,70289599 bolívares.

: 627,70289599 bolívares. Yuan chino : 79,59602346 bolívares.

: 79,59602346 bolívares. Lira turca : 11,76459144 bolívares.

: 11,76459144 bolívares. Rublo ruso: 7,54290171 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este miércoles 27 de mayo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles 27 de mayo. Estos son:

Banco Nacional de Crédito : 565,4691 para compra - 597,5367 para venta.

: 565,4691 para compra - 597,5367 para venta. Banco Exterior : 589,0356 para compra - 618,6761 para venta.

: 589,0356 para compra - 618,6761 para venta. Banesco : 565,4691 para compra - 597,5367 para venta.

: 565,4691 para compra - 597,5367 para venta. Banco Mercantil : 594,2097 para compra - 604,3486 para venta.

: 594,2097 para compra - 604,3486 para venta. R4 : 690,9865 para compra - 612,5275 para venta.

: 690,9865 para compra - 612,5275 para venta. Otras instituciones: 611,2137 para compra - 598,4378 para venta.

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