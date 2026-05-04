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¿Le alcanza el tiempo al Gobierno Petro para hacer una Asamblea Constituyente? Experto aclaró

Jaime Castro, exconstituyente y exalcalde de Bogotá, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para hablar acerca del proceso de una Asamblea Nacional Constituyente que pretende realizar el presidente Gustavo Petro.

Para Castro, es “inconveniente” que el mandatario de los colombianos sea partidario de una Asamblea Constituyente.

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“En esta ocasión, ha avanzado más en la medida que ha dicho cuáles serían los temas de la Constituyente, habla expresamente del tema político, de la corrupción y de la presencia de la gente en las calles”, indicó.

¿Cuál es el proceso para una Asamblea Constituyente?

Explicó que es necesario recoger un determinado número de firmas para iniciar el proceso. A esto se le suma que debe ser tramitada una ley que debe ser aprobada por “mayorías calificadas” en el Congreso y luego convocar a la ciudadanía a una votación final para ser aprobada.

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“Esa convocatoria debe hacerse sobre la base de cuántos serían los constituyentes, quién los elegiría…”, sostuvo.

¿Le alcanzan los tiempos al presidente Petro para convocar la Constituyente?

“En absoluto, no le alcanzan (…). Es un proceso complejo que toma tiempo”, dijo.

Explicó que el presentar y aprobar con todo el trámite una ley toma tiempo, por lo que ese proceso le correspondería al nuevo Congreso.

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¿Los colombianos están obligados a apoyar económicamente?

“Los que quieran aportar, lo harán voluntariamente. A nadie se le puede obligar, eso no está previsto en la ley”, aclaró.

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Finalmente, recordó que la Constitución Política de 1991 evoca las voces de los exmiembros del M-19.

Escuche la entrevista completa aquí:

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