Invitamos a que el comité a favor de la Asamblea Constituyente se retire: Edna Bonilla
La fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Edna Bonilla, habló en 6AM W sobre el referendo para frenar la constituyente de Petro y blindar la Constitución del 1991.
Invitamos a que el comité a favor de la Asamblea Constituyente se retire: Edna Bonilla
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