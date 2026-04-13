Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 abr 2026 Actualizado 13:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Invitamos a que el comité a favor de la Asamblea Constituyente se retire: Edna Bonilla

La fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Edna Bonilla, habló en 6AM W sobre el referendo para frenar la constituyente de Petro y blindar la Constitución del 1991.

Invitamos a que el comité a favor de la Asamblea Constituyente se retire: Edna Bonilla

Invitamos a que el comité a favor de la Asamblea Constituyente se retire: Edna Bonilla

00:00:0013:58
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alejandra Mc Leod

Noticia en desarrollo.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir