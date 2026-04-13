¿Colombia necesita una Constituyente como lo propone Gustavo Petro? Exmagistrados debatieron

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Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema, y Jaime Araujo, expresidente de la Corte Constitucional, estuvieron en los micrófonos de 6AM W para analizar y exponer sus opiniones frente a la posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente como lo propone el presidente Gustavo Petro.

Para Arrubla, “en Colombia no hay un bloqueo institucional que amerite una Constituyente”, aunque sí reconoció que se necesitan una serie de reformas, como, por ejemplo, a la justicia.

Sin embargo, para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo que se necesita es “buscar consensos”, ante las dificultades que ha tenido el Gobierno Nacional para sacar adelante sus reformas. “No a la constituyente de Petro”, puntualizó.

También señaló que es partidario de que el país es “demasiado presidencialista”, por lo que cree que se necesita busca equilibrio en el que el que un sistema parlamentario donde los consensos se impone.

“No estoy de acuerdo con que el presidente se vuelva un dictador cuando el Congreso no le funcione”, indicó.

¿Colombia necesita dejar el centralismo e ir a un sistema descentralizado?

Para Araujo, quien apoya una con Constituyente, es claro que si se quieren cambiar las estructuras en Colombia, es necesario modificar las instituciones, dando como ejemplo el modelo de Estado.

“Nosotros tenemos un modelo de Estado en el cual el centro le chupa la periferia a la riqueza. El carbón no está en Bogotá, el ferroníquel no está en Bogotá, el petróleo no está en Bogotá. Sin embargo, a las regiones les quitan esa riqueza y les devuelven pobreza”, indicó.

Además, indicó que el régimen presidencial actual es proclive al ‘choque de trenes’ entre entidades, por lo se deben pensar en soluciones para evitarlo.

“Si seguimos permitiendo financiación privada en las campañas, todos los presidentes, gobernadores, alcaldes y demás, serán presos de los contratistas, de los grupos económicos o de las mafias”, sostuvo.

Finalmente, el expresidente de la Corte Constitucional afirmó que el hecho de que la Constitución de 1991 sea buena, “no quiere decir que no podemos tener una mejor”.

Escuche las entrevistas completas aquí: