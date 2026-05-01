Debate de congresistas: ¿Colombia necesita una Asamblea Nacional Constituyente como dice Petro?

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Los representantes a la Cámara, Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, y Mauricio Toro, de la Alianza Verde, debatieron en los micrófonos de Caracol Radio a propósito del anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar la Asamblea Nacional Constituyente este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, desde Medellín.

El primer mandatario aseguró que la iniciativa tendrá dos objetivos claros: “aprobar las reformas sociales en favor del pueblo que no quisieron aprobar en estos 4 años, y cambiar el sistema político de Colombia para que no haya más corrupción”.

El representante Alfredo Mondragón defendió el mecanismo y aseguró: “lo que ha hecho el Congreso, básicamente, es impedir que haya reformas para los derechos sociales del pueblo”.

Además, cuestionó que la reforma pensional se mantenga frenada en la Corte Constitucional, “bloqueada de manera absurda, caprichosa”, dijo Mondragón.

Por su parte, Mauricio Toro rechazó que una Asamblea Constituyente sea la única vía para sacar adelante las reformas que el país necesita y defendió la Constitución actual, de 1991: “no creo que Colombia necesite una constituyente para lograr las reformas sociales o mejorar su sistema político”.

Y agregó: “No es necesario abrir esa caja de pandora (...) No hay garantías de que esos derechos se amplíen. También podrían recortarse”. Inclusive, alertó un eventual retroceso institucional: “el riesgo de que eso termine pasando es muy grave, que Colombia retroceda”.

Escuche el debate completo aquí: