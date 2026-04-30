¿Cuenta de ahorros a la Asamblea Constituyente? Petro invita a donar para apoyar la propuesta

AME7727. MEDELLÍN (COLOMBIA), 21/06/2025.- Fotografía cedida este sábado por la Presidencia de Colombia de su mandatario Gustavo Petro, hablando durante un acto publico en Medellín (Colombia). Petro afirmó que espera participar como "ciudadano del común" en la asamblea nacional constituyente que quiere convocar pues él ya no será mandatario del país cuando eso pueda suceder. EFE/ Presidencia de Colombia /SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Presidencia de Colombia ( EFE )

La Asamblea Constituyente ha sido una de las propuestas que el presidente Gustavo Petro ha tenido en su Gobierno, para impulsar las reformas sociales y promover el derecho a la pensión.

A pesar de que esta propuesta ha generado mucho ruido, el presidente Petro ha dejado claro que la dejará radicada el 20 de julio ante la nueva legislatura, para que sus reformas sociales se vuelvan una realidad.

Tanto es así que ya comenzaron con la recolección de firmas que permita su ejecución, y ahora la convocatoria ya tiene cuenta bancaria legal.

Y es que el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, publicó la cuenta de ahorros del comité de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, en la que aseguró que se pueden hacer giros en apoyo a esta propuesta.

La cuenta tendría cupo para recibir giros de hasta diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla.

¿Qué más dice de la cuenta?

El alto mandatario publicó la cuenta legal de la Asamblea Constituyente y hasta invitó a apoyarla.

“En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”, señaló.

Agregó que: “Cuenta de Ahorros. BANCOLOMBIA. Número 030-000068-83. Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”.