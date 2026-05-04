Las pruebas de que la corrupción en la UNGRD venía desde el gobierno Duque

Cuando faltaba una semana y media para el final del gobierno de Iván Duque, Eduardo José González, a quien con cariño apodaban ‘El Mono’, autorizó la firma de uno de los contratos más onerosos que se dieron a lo largo de su periodo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Fueron más de 71.000 millones de pesos para la construcción de una serie de obras que tenían como objetivo mitigar el riesgo de deslizamientos en algunos barrios del municipio de San Gil, Santander.

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Dos años después, en julio de 2024, cuando empezó la entrega de las obras, los vecinos de los sitios intervenidos denunciaron obras incompletas, trozos de concreto que caían desde los muros de contención y nulo sistema de desagüe para las aguas lluvias en la cima de los cerros.

Pero este no fue el único contrato que ‘El Mono’ González firmó a las carreras cuando la llegada de Gustavo Petro a Casa de Nariño estaba a la vuelta de la esquina. Entre el 6 de julio y el 6 de agosto de 2022, aparte del contrato de los $71.000 millones se firmaron cerca de 30 contratos de obra que suman más de $423.000 millones de pesos.

En todos se repite el mismo esquema que se explicó en 6AM W la semana anterior:

Se invita a tres proponentes Solo cotiza uno Ese único oferente cumple El contrato se perfecciona y queda todo listo para que se gire el anticipo del 20%

Olmedo López no fue un genio de la corrupción, sino que sencillamente copió el modelo de ‘El Mono’, en el que se encuentran perlas como el proyecto de construcción de viviendas de interés social para 300 casas en Lloró, Chocó, que costó $32.000 millones de pesos y que fue abandonado por el contratista luego de construir unos pocos muros enclenques.

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O la construcción de unos refugios en el departamento de Nariño que deberían recibir unos 300 evacuados en caso de una eventual emergencia del Volcán Galeras.

El contrato se firmó por cerca de $23.000 millones de pesos, de los cuales se giraron $6.000 millones como anticipo. Lo que dejó el contratista antes de desaparecer ni siquiera son los muros, sino una especie de bases que señalan el lugar donde iban a ubicarse los refugios que nunca fueron construidos.

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Pero el vínculo entre el escándalo de Olmedo López y las lecciones de ‘El Mono’ González no solo se limita a la simulación de procesos transparentes de contratación, pues también hay una inmensa similitud en un particular fetiche: el departamento de Santander.

Entre 420 contratos analizados por 6AM W, que fueron ordenados por Eduardo José González entre 2021 y 2022, el 22% tuvo como objeto el desarrollo de obras en el departamento de Santander, quedando este departamento muy lejos de los siguientes en preferencias a la hora de contratar como Magdalena, que recibió el 12% de los contratos, o Bolívar, que se llevó el 11%.

Los 420 contratos firmados a dedo por ‘El Mono’ en apenas un año y medio suman $3.5 billones de pesos. La mayoría de estos, según información confirmada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, están siniestrados. Es decir, nunca finalizaron. Entre enero de 2021 y agosto de 2022, la UNGRD hizo más de 1.500 contratos. Por lo tanto, los 420 analizados son apenas una muestra de lo que pudo pasar en esos meses y sería apenas una mínima parte de lo que podría ser el punto de partida para un presunto desfalco a lo largo de los 4 años de gestión del “Mono” González en la Unidad encargada de prevenir y atender los desastres naturales en Colombia.

# Departamento Contratos Valor Total (COP) % 1 Santander 59 $806.064.701.501 22,8% 2 Magdalena 40 $437.217.187.032 12,4% 3 Bolívar 35 $411.792.813.076 11,7% 4 San Andrés 19 $212.043.555.686 6,0% 5 Norte De Santander 26 $171.808.676.753 4,9% 6 Putumayo 31 $167.539.839.079 4,7% 7 Atlántico 17 $154.738.204.417 4,4% 8 Cesar 29 $136.001.995.969 3,8% 9 Chocó 5 $132.368.290.335 3,7% 10 Cauca 27 $118.994.277.032 3,4% 11 Caquetá 8 $112.335.376.526 3,2% 12 Córdoba 15 $95.482.959.890 2,7% 13 Meta 11 $81.219.217.760 2,3% 14 Antioquia 11 $68.646.884.819 1,9% 15 Nariño 11 $68.605.692.499 1,9% 16 Tolima 7 $54.981.088.149 1,6% 17 Bogotá D.C. 8 $48.198.517.926 1,4% 18 Casanare 8 $47.798.626.863 1,4% 19 Sucre 7 $36.638.772.998 1,0% 20 Huila 8 $34.019.974.041 1,0% 21 Valle Del Cauca 6 $24.859.564.402 0,7% 22 La Guajira 8 $23.401.615.227 0,7% 23 Caldas 3 $21.181.498.494 0,6% 24 Risaralda 4 $20.281.587.337 0,6% 25 Cundinamarca 7 $16.677.207.304 0,5% 26 Arauca 2 $10.741.300.884 0,3% 27 Boyacá 4 $5.732.768.400 0,2% 28 Vichada 2 $3.238.539.034 0,1% — TOTAL 420 $3.520.372.295.699 100%

Entre los contratos, al igual que ocurrió durante la administración de Olmedo López, el municipio favorito para realizar obras para prevenir emergencias es Girón, Santander.

En cuanto a los departamentos que logran la mayor cantidad de contratos, se destacan Santander, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander y Atlántico. Aunque hubo una cantidad importante de contratos para San Andrés y Putumayo, estos no necesariamente hacen parte del esquema corrupto, pues las inversiones de la UNGRD se dieron debido a emergencias reales provocadas por el paso del huracán Iota y el desbordamiento del río que atraviesa Mocoa.

Pero Olmedo López no solo heredó de ‘El Mono’ el fetiche por Santander, pues también se destaca el reciclaje de contratistas: Construdeco Alianza Logística, Inversiones CCO, Manuel Guillermo Camacho Carvajal y el bloque bumangués de empresas que luego dominarían los contratos del Gobierno de Gustavo Petro ya estaban asentados en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Los registros contractuales evidencian que, entre enero de 2021 y el 7 de agosto de 2022, varios de los que fueron elegidos a dedo por Olmedo López ya lo habían sido por González.

Por ejemplo, David Mauricio Carrero Rojas, quien en 2021 participó en la Unión Temporal Construmuro, reapareció más tarde representando a Onix Ingeniería. Manuel Guillermo Camacho Carvajal, por su parte, entre 2020 y 2022 fue contratista principal en la Unión Temporal BCA 2020, en la Unión Temporal CDM Ingeniería y en la Unión Temporal R&C Ingeniería, siempre acompañado de CFD Ingeniería, firma del samario Carlos Francisco Díaz Granados que también funcionó como bisagra técnica en cuatro consorcios consecutivos del año gestionados durante el Gobierno Petro.

A.B.S. Servicios de Ingeniería y Suministros, empresa de Carlos Andrés Barajas Martínez, recibió tres contratos directos consecutivos bajo la administración de ‘El Mono’ y luego en tiempos de Olmedo López apareció como socio mayoritario en cuatro consorcios más, para un total de siete apariciones en el universo de contratos de Santander.

En ese mismo período, Julián Andrés Serrano Gómez firmó el Consorcio Pantallas Piedecuesta como representante legal de Ivernota, como representante legal de Maquinobras de Colombia y como persona natural con su propia cédula —20 por ciento—: tres fichas jurídicas distintas, una sola persona, el ciento por ciento del contrato.

Entre 2021 y 2022, los contratos de obra aparecen firmados por Saúl Hernando Suancha Talero, vicepresidente de Fiduprevisora, entidad encargada de manejar los recursos de Gestión del Riesgo. A Suancha le siguió Fernando López Pastrana y luego Daniela Andrade quienes firmaron los contratos turbios de Olmedo López.

Todos fueron herederos de una arquitectura que ‘El Mono’ González consolidó en el gobierno de Iván Duque y que, con cientos de contratos, alimentó y entregó funcionando.

En 2022, la Contraloría General, entonces bajo la administración de Felipe ‘Pipe’ Córdoba, realizó una auditoría a las cuentas de Gestión del Riesgo. Los resultados indicaron que todo estaba bien. No hubo hallazgo alguno, aunque la evidencia siempre estuvo ahí.

¿Será que la Contraloría y la Fiscalía ahora sí se dan cuenta del hoyo negro que representa esta entidad y nos cuentan por qué se ha concentrado durante tantos años la contratación a dedo de esa entidad en esos lugares de Colombia?

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