La Contraloría de Bogotá iniciará una auditoría al Metro en el segundo semestre de 2026.| Foto: Getty Images / Bloomberg

Este martes, 10 de marzo, el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, hizo una visita de inspección a varios de los principales frentes de obra del Metro para verificar cómo avanza el proyecto y cómo va la ejecución de los recursos públicos destinados a esta megaobra que promete cambiar la dinámica de movilidad en la ciudad.

El recorrido que hizo el contralor incluyó el Patio Taller El Corzo, en la localidad de Bosa y la Estación 1 -Gibraltar, donde se revisaron los avances físicos y constructivos del sistema férreo. De acuerdo con la Contraloría, el proyecto registra pagos acumulados por $5,4 billones, con aportes principalmente de la Nación y del Distrito.

“Desde la Contraloría de Bogotá, estamos verificando en campo el desarrollo de esta megaobra y realizando seguimiento permanente a su ejecución técnica y financiera”, dijo el contralor. Asimismo, anunció que en el segundo semestre de 2026, la entidad iniciará una auditoría a este proyecto.

El gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, fue el encargado de recibir a la delegación de la Contraloría y entregar la información sobre el avance y los pormenores del proyecto. La Contraloría, por su parte, ha dicho que continuará con la lupa puesta sobre esta importante obra.

¿Cómo avanza el Metro de Bogotá?

Con corte al 28 de febrero de 2026, el Metro de Bogotá registró un avance del 73,75%. El anuncio lo entregó directamente el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. “¡El Metro de Bogotá avanza! En febrero, la Línea 1 llegó a 73,75%”, publicó el mandatario a través de su cuenta en X.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, la Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, ocho de ellas integradas directamente con TransMilenio y dos por proximidad, además tendrá 28 edificios de acceso. El viaducto, los edificios de acceso y las plataformas de embarque a los trenes transformarán la ciudad.

“Alrededor de las estaciones del Metro vamos a transformar a Bogotá, vamos a mejorar el espacio público, vamos a mejorar las vías, vamos a garantizar que las estaciones no solamente sean el vehículo a través del cual nos montamos en un sistema de transporte, sino que tenga un impacto en el entorno, de mejoramiento para la calidad de vida de la gente”, manifestó el alcalde.