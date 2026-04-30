Corrupción UNGRD: exministro Luis Fernando Velasco seguirá privado de la libertad

Justicia

El Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión de segunda instancia, confirmó la medida de aseguramiento intramural contra el exministro Luis Fernando Velasco, por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que se habría extendido al Instituto Nacional de Vías (Invías).

Así lo decidió la magistrada Alma Gertrudis Chamat, con el respaldo de los togados Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal, al confirmar la decisión adoptada el jueves 18 de diciembre por la magistrada Aura Alexandra Rosero, en medio de las audiencias preliminares.

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El Tribunal concluyó que la medida de aseguramiento se ajustó a derecho y atendió las necesidades del proceso, por lo que Velasco seguirá privado de la libertad en una guarnición militar de Cali (Valle del Cauca).

“Ciertamente el marco investigativo adelantado por la Fiscalía aún no han permitido identificar a todos los que intervinieron en el esquema de corrupción del que hicieron parte los exministros Velasco y Bonilla”, dijo la magistrada Chamat Lozano.

Aunque la decisión también incluye al exministro Ricardo Bonilla, no lo afectará, pues obtuvo la libertad por vencimiento de términos hace unos días, y esa fue una audiencia aparte de la que se realizó en la tarde de este jueves.

¿Qué dice el expediente de la Fiscalía contra los exministros?

En diciembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación destapó sus cartas frente a la macroinvestigación que, en su nueva fase, involucra a Velasco y Bonilla.

En ese momento, reveló que los exministros del Gobierno de Gustavo Petro se habrían concertado para concretar un “pacto criminal” para, supuestamente, comprar congresistas a cambio de 74 proyectos en regiones por más de 612.000 millones de pesos.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, señaló que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, se habría configurado la empresa criminal que afectó no solo a la UNGRD, sino también al Instituto Nacional de Vías (Invías).

“Desde por lo menos mayo de 2023 hasta mediados de febrero de 2024, ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno Nacional y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”, dijo la fiscal Patiño.

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Supuesta compra de congresistas

La fiscal continuó describiendo que en “desarrollo del pacto criminal ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, o en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones de las comisiones del Congreso de la República a las que pertenecían”.

La empresa criminal y el papel que jugaron Olmedo López y Sneyder Pinilla

Según la macroinvestigación de la Fiscalía, “a este acuerdo de voluntades se vinculó Olmedo de Jesús López Martínez (director) y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez (subdirector de la UNGRD), quienes direccionaron proyectos de obra de emergencia a favor de los parlamentarios involucrados según lo convenido ilícitamente. La empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho”.

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Fiscalía advierte que se entregaron 74 proyectos a los congresistas por más de 612 mil millones de pesos

La fiscal Patiño aseguró que, supuestamente, los congresistas fueron comprados con 74 proyectos, no solo de la UNGRD, sino también del Invías, a cambio de apoyar las reformas y los proyectos de endeudamiento del Gobierno Nacional.

“Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, lapso durante el cual direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el INVIAS por 571 mil 701 millones 473 mil 657 pesos y 5 proyectos en la UNGRD por 40 mil 536 millones 363 mil 430 pesos, para un total de 612 mil 237 millones 837 mil 087 pesos, de los cuales se concretaron siete proyectos”.