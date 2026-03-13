UNGRD recupera $72.000 millones de contratos incumplidos y asegura financiación de 909 viviendas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que logró recuperar $72.000 millones de recursos públicos que permanecían comprometidos en contratos de obra suscritos en 2018 y que nunca fueron ejecutados por los contratistas.

Según la entidad, estos recursos permitirán asegurar la financiación del proyecto de vivienda Sauces II en Mocoa, que contempla la construcción de 909 viviendas para familias afectadas por la avenida torrencial del 31 de marzo de 2017, una de las tragedias más graves registradas en el país en los últimos años.

De acuerdo con la UNGRD, el dinero recuperado corresponde a dos contratos de obra cuyos recursos permanecían inmovilizados debido a incumplimientos contractuales.

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$72.000 millones que estaban comprometidos desde 2018

Los recursos liberados corresponden a los contratos firmados hace ocho años y que no llegaron a ejecutarse.

Uno de estos contratos tenía un valor cercano a $39.000 millones y el otro $33.000 millones, para un total de $72.000 millones que permanecían comprometidos sin ejecución, situación que mantenía frenada parte de la financiación del proyecto habitacional.

Tras un proceso técnico, administrativo y jurídico, la UNGRD logró liberar estos recursos y reincorporarlos al proyecto, con el objetivo de avanzar en la construcción de viviendas para las familias damnificadas.

Financiación asegurada para el proyecto Sauces II en Mocoa

Los $72.000 millones recuperados se suman a otros $80.750 millones que la UNGRD ejecuta en articulación con ENTERRITORIO, entidad encargada de la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura pública.

Con estos recursos se busca garantizar la financiación del proyecto Sauces II, una iniciativa urbana que contempla 909 viviendas destinadas a familias que perdieron sus hogares tras la tragedia de Mocoa en 2017.

La obra ha sido durante años una de las principales demandas de las comunidades afectadas, que han reclamado avances concretos en la reconstrucción de la ciudad.

Una deuda pendiente con las víctimas de la tragedia de Mocoa: un paso para recuperar recursos públicos

La recuperación de estos recursos también representa, según la entidad, un avance en el saneamiento de las finanzas públicas, al permitir rescatar dineros del Estado que permanecían comprometidos en proyectos inconclusos.

Además, busca garantizar que la ejecución de estos recursos continúe bajo criterios de control, transparencia y eficiencia, con el fin de asegurar que el proyecto habitacional avance y las familias beneficiarias tengan mayor certeza sobre la construcción de sus viviendas.

Desde la UNGRD indicaron que la gestión hace parte de los esfuerzos para destrabar proyectos que permanecían paralizados y garantizar que los recursos públicos se utilicen para cumplir los compromisos adquiridos con las comunidades afectadas por la emergencia.

La avenida torrencial registrada el 31 de marzo de 2017 en Mocoa dejó decenas de barrios devastados, cientos de víctimas y miles de familias damnificadas, lo que obligó al Estado a poner en marcha distintos proyectos de reconstrucción y reubicación de viviendas.

El proyecto Sauces II es uno de los programas habitacionales destinados a cumplir con esa deuda histórica, por lo que la recuperación de los recursos y el aseguramiento de su financiación representa un paso clave para avanzar en las soluciones de vivienda que las comunidades llevan años esperando.

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