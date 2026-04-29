“Fiscalía miró a otro lado”: Luis F. Velasco sobre hallazgos que comprometen a Fiduprevisora y UNGRD

Duro pronunciamiento del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a la Fiscalía, refiriéndose a la investigación de Caracol Radio y las órdenes de la proveeduría que aprobó la Fiduprevisora con Olmedo López.

“La Fiscalía, con habilidad, ha querido insistir en un supuesto robo en Invías y en la UNGRD. Nos investigan por tres contratos que no se hicieron y la Fiscalía volteó a mirar a otro lado en 1,1 billones de pesos”, dijo.

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