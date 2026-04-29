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“Olmedo López era, en últimas, peón de alguien más”: director UNGRD sobre el $1B comprometido

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, se pronunció acerca de la investigación revelada por este medio acerca de los contratos irregulares que comprometieron más de un billón de pesos en medio del esquema corrupto que lideró Olmedo López en la entidad.

6AM W reveló que se trató de 25 contratos en total, los cuales suman más de 1’056.000.000 pesos en obras para proteger ríos, construir puentes y contener inundaciones. Según los hallazgos de este medio, estos recursos de emergencia nacional fueron contratados bajo un esquema siempre igual y sin excepciones.

Escuche esta entrevista en 6AM W:

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