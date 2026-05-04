Capturados 8 presuntos integrantes de “Los Costeños” en Soledad

En el marco de la ofensiva contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía Nacional en Barranquilla ejecutó 10 diligencias de allanamiento y registro en los barrios La Central, Villa Selene y Nueva Esperanza, en el municipio de Soledad.

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El operativo permitió la captura de ocho personas por orden judicial, señaladas de los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Golpe directo a “Los Costeños”

De acuerdo con las autoridades, esta acción impacta directamente al Grupo Delincuencial Común Organizado “Los Costeños”, debilitando su accionar criminal en esta zona del área metropolitana.

Las investigaciones evidenciaron que esta estructura se dedicaba al expendio de drogas bajo la modalidad de menudeo, utilizando distintos inmuebles como centros de acopio, dosificación y distribución de sustancias ilícitas.

Millonarias rentas ilegales

Según el reporte oficial, los capturados registran en conjunto 33 anotaciones judiciales por diversos delitos.

Además, se estableció que la organización generaba ingresos ilícitos cercanos a los 50 millones de pesos mensuales producto de esta actividad ilegal.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó la contundencia del operativo.

“Este resultado hace parte del fortalecimiento de las acciones institucionales contra las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes”, señaló.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, la Policía Nacional invitó a la comunidad a continuar denunciando este tipo de hechos, como parte del trabajo conjunto para fortalecer la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana.