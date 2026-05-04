¡Prográmese! Sin agua este martes gran parte del norte de Barranquilla y municipios costeros

El daño se registró en una tubería de conducción de 42 pulgadas.( Prensa Triple A. )

La empresa Triple A informó que este martes 5 de mayo realizará una jornada integral de trabajos en el sistema de acueducto de Barranquilla y varios municipios del sistema costero, lo que implicará interrupciones programadas en el servicio de agua potable.

De acuerdo con la compañía, las labores hacen parte de un plan estratégico para fortalecer la sostenibilidad operativa del sistema, especialmente ante el crecimiento urbano de la ciudad, con énfasis en la zona norte. Entre las principales intervenciones se encuentra el proyecto de segunda línea de conducción entre las estaciones de bombeo Recreo-Delicias, que contempla la instalación de una tubería de 30 pulgadas y una válvula del mismo diámetro.

Según explicó el gerente general de la empresa, Ramón Hemer, estas obras buscan aumentar la capacidad de transporte de agua entre puntos clave del sistema, mejorando la continuidad y eficiencia del servicio. “Estamos fortaleciendo la infraestructura para responder con mayor capacidad a la demanda de una ciudad en constante desarrollo”, indicó.

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Adicionalmente, se ejecutarán trabajos complementarios en otros componentes del sistema costero, incluyendo empalmes en la conducción de hierro dúctil de 18 pulgadas a la altura del puente Juan Mina y la Circunvalar de la Prosperidad.

Sectores afectados y horarios

En Barranquilla, los cortes de agua se presentarán en dos franjas horarias:

Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.: San Isidro, Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Loma Fresca, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, La Victoria, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, Carlos Meisel, Nueva Colombia, Cuchilla de Villate, Lipaya, Betania, Delicias, Ciudad Jardín, El Golf, San Vicente, Riomar, Santa Mónica, Altos de Riomar, Altos del Limón, Castellana, Andalucia, El Limoncito, Villa Del Este, Silencio, Libertad, Mercedes, Mercedes Sur, Los Jobos, Villa Santos, Corredor Universitario, Villacampestre, Ciudad Del Mar, Country Club Villas, Urbaplaya, Villa Norte, El Poblado, Altamira, El Tabor, Nogales, La Cumbre, La Campiña, Granadillo, Los Alpes, Nuevo Horizonte, Campo Alegre, Las Estrellas, El Ruby, Pastoral Social (un sector), Las Colinas, La Florida, Villa Rosario, La Pradera, La Castellana, Me Quejo, Por Fin, Alameda del Río, Ciudad Mallorquín, San José, Alfonso López, Montes, San Roque y Chiquinquirá.

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Horario: 9:00a.m. a 10:00p.m.: Delicias (CR 41/CR 43 - CL 69/CL 70B), América, Porvenir (CR 46/CR 49B - CL 75/CL 79), Prado (CR 50/CR 60 - CL 70/CL 75), Alto Prado (CR 49B/CR 58 - CL 75/CL 76 y CR 49B/CR 53 - CL 76/CL 79), Villa Country, Paraíso, Norte, Tres Ave Marías, El Castillo (CR 74/CR 79B - CL 79/CL 82), San Salvador (CR 78/CR 79 - CL 82/CL 86), San Marino, La Floresta, Villa Carolina, Batallón, Boston, Colombia (CR 43/CR 50 - CL 68/CL 70), Prado (CR 50/CR 60 - CL 58/CL 70).

En cuanto a los municipios del sistema costero, se verán afectados Usiacurí, Juan de Acosta, Tubará y Piojó, donde la suspensión del servicio irá desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

La empresa indicó que, una vez finalicen las labores, el servicio será restablecido de manera gradual en las zonas afectadas, con una recuperación paulatina que podría extenderse durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Finalmente, Triple A recomendó a la comunidad abastecerse de agua potable con anticipación para cubrir las necesidades básicas durante la jornada de mantenimiento.