Onda Tropical #1 activa lluvias y alertas en el Caribe colombiano

La Onda Tropical #1 podría ingresar al país entre hoy y mañana, generando un aumento significativo de lluvias en varias zonas del norte de Colombia. De acuerdo con los reportes, este fenómeno estaría acompañado de descargas eléctricas y condiciones climáticas inestables.

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Leydi Rodríguez, meteoróloga de Corpoguajira, hizo un llamado a las autoridades y comunidades a mantener vigilancia constante sobre el comportamiento de ríos y arroyos, ante el riesgo de crecientes súbitas.

“La onda tropical avanza con una velocidad relativamente lenta, pero presenta una buena organización estructural, lo que podría favorecer la ocurrencia de lluvias en distintos sectores. Se proyecta que se aproxime al territorio nacional entre martes y miércoles, aunque su llegada dependerá de los cambios en su velocidad en los próximos días. En términos generales, se estima que durante esta semana ingrese al país, generando precipitaciones especialmente en el departamento de La Guajira, así como en otras zonas del norte y occidente de Colombia”, explicó Rodríguez.

Alerta por fuertes vientos y oleaje

Por su parte, Rodney Poveda, meteorólogo de turno del IDEAM, informó que se mantiene una alerta amarilla en el departamento del Atlántico y en la zona norte del país debido a fuertes vientos.

Según explicó, se esperan ráfagas de hasta 15 nudos, acompañadas de un incremento en el oleaje que podría alcanzar los 2.5 metros, lo que representa un riesgo para actividades marítimas y zonas costeras.

“En el mar Caribe se mantiene una alerta amarilla por condiciones de viento y oleaje, con velocidades cercanas a los 15 a 20 nudos y alturas de ola entre 2 y 2,5 metros. Aunque en días anteriores se registraron vientos más intensos que motivaron una alerta, los modelos actuales indican un comportamiento más controlado, por lo que se mantiene la alerta amarilla”, sostuvo Poveda.

Las autoridades reiteran el llamado a la prevención, especialmente en comunidades cercanas a cuerpos de agua y en sectores costeros, mientras se monitorea el avance de esta onda tropical que marca el inicio de la temporada de lluvias en el país.