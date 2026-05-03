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03 may 2026 Actualizado 15:40

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Barranquilla

Capturan a presunto extorsionista de ‘Los Costeños’: varios cartuchos y panfletos fueron incautados

Este golpe contra ‘Los Costeños’ lo perpetró el Gaula Militar Caribe, de la Segunda Brigada.

Legalizaron capturas de 11 personas por red de corrupción en la DIAN

Legalizaron capturas de 11 personas por red de corrupción en la DIAN(Colprensa / Archivo)

Legalizaron capturas de 11 personas por red de corrupción en la DIAN

Efraín

Barranquilla

La Segunda Brigada del Ejército dio a conocer que capturó a un presunto miembro de ‘Los Costeños’ en el barrio Ferrocarril, en el municipio de Soledad. La persona capturada era buscada por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El Ejército dio a conocer que fueron incautados varios cartuchos y cuatro panfletos alusivos al Boque Resistencia Caribe. Según se conoció, la persona capturada era encargada como dinamizador de actividades extorsivas ejerciendo presión sobre los comerciantes.

“Su función consistía en ejercer presión directa sobre los comerciantes, mediante intimidaciones sistemáticas, tales como disparos a fachadas y daños a bienes, con el fin de generar temor en la comunidad y consolidar el control territorial de la organización, asegurando así el flujo de rentas ilícitas”, indicó el Ejército.

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Las autoridades indicaron que con esta captura y la incautación se afectan las capacidades logísticas de ‘Los Costeños’ en el municipio de Soledad y se debilita su accionar criminal contra el gremio de comerciantes.

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