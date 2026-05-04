¿Dónde se va la luz este lunes 4 de mayo en el Atlántico?: entérese aquí

La empresa Air-e Intervenida anunció que este lunes 4 de mayo realizará trabajos de mantenimiento preventivo en los circuitos Ciudadela, Santo Domingo y 20 de Julio 15, lo que implicará interrupciones programadas del servicio de energía en distintos sectores del área metropolitana.

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De acuerdo con la compañía, las labores estarán a cargo de técnicos especializados y buscan garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico.

Sectores y horarios de suspensión

Inicialmente, el circuito Ciudadela será intervenido entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m., dejando sin energía a zonas como Puerta de Oro, Villa Estefany, Villa Mónaco, Nueva Jerusalén, El Encanto, Bella Murillo y sectores del barrio 20 de Julio y Villa del Carmen.

Posteriormente, los trabajos se trasladarán al circuito Santo Domingo, entre las 10:15 a. m. y las 12:15 p. m., afectando barrios como Bella Arena, El Milagro, Villa Cecilia, Carrizal, 20 de Julio y Villa Blanca.

Finalmente, en el circuito 20 de Julio 15, las labores se desarrollarán entre la 1:15 p. m. y las 3:15 p. m., con interrupciones en sectores de la Ciudadela 20 de Julio, Villa Estadio, Los Ángeles, Las Moras, Los Robles, Los Cedros y Villa Angelita, entre otros.

Otros trabajos en Barranquilla y zona rural

Adicionalmente, se realizarán cambios de elementos eléctricos en el barrio San Roque, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., así como la instalación de un transformador en el corregimiento de Los Pendales, en Luruaco, entre las 8:45 a. m. y las 4:00 p. m.

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Llamado a los usuarios

Desde Air-e Intervenida se hizo un llamado a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias durante las jornadas de mantenimiento y a reportar cualquier inquietud a través de la línea 115 o en su página web.

“Estos trabajos hacen parte de las acciones preventivas para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía en la región”, indicó la empresa.