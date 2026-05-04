Alfredo Arias defiende a Jermein Peña: “No es un delincuente, cometió un error en una cancha”

Junior se quedó con el segundo lugar del Todos Contra Todos luego de derrotar 4-3 al Deportivo Pasto en un vibrante partido. El equipo barranquillero se aseguró ubicarse en la otra parte del cuadro y sellar en condición de local su duelo de cuartos de final.

El defensa samario Jermein Zidane Peña no hizo parte de la nómina de convocados para este compromiso, luego de lo que fue su expulsión en el partido de Copa Libertadores ante Sporting Cristal, que a la postre terminó influyendo en la derrota del equipo.

Al final del partido, el entrenador uruguayo Alfredo Arias salió en defensa de Peña, asegurando que intentarán corregir su error a futuro, pero dejando en claro que no debe ser tratado como “un delincuente”.

“Peña es un muchacho joven, un jugador de fútbol, que en un fútbol de hace no mucho tiempo, hacer así no te expulsaban (movimiento con el codo) y ahora sí te expulsan, y que tendrá que corregirlo, porque es reiterativo, y tomaremos las medidas para ayudarlo a corregir eso, porque es un capital del club, porque tiene una capacidad enorme como jugador y porque es un jugador de fútbol”, comentó sobre el defensa de 26 años.

Arias añadió con más fuerza: “No es un delincuente, es un jugador de fútbol que cometió un error adentro de una cancha de fútbol. Hay un libro muy famoso, quizás el más sagrado que dice ‘aquel que está libre de pecado, que tire la primera piedra’, yo no soy capaz de tirar una piedra a un muchacho joven que comete un error deportivo, porque es deportivo, adentro de una cancha, reiterativo como dicen, pero no podemos crucificar a una persona, porque lo expulsan de una cancha”.

Junior se estará enfrentando ahora en los cuartos de final del campeonato al Once Caldas, serie que dará inicio en el estadio Palogrande de Manizales y que se definirá en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.