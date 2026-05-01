“Eso no se ventila afuera, se habla en el camerino”: el Pibe Valderrama, sobre el caso Jermein Peña

Las recientes tensiones en Junior de Barranquilla tras la expulsión de Jermein Peña frente a Sporting Cristal siguen generando reacciones. Esta vez, quien alzó la voz fue nada menos que Carlos Valderrama, quien en entrevista con Win Sports dejó una postura clara, directa y sin filtros sobre lo ocurrido.

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Desde el inicio, el ‘Pibe’ fue crítico con la forma en que se manejó la situación dentro del grupo: “Lo que están haciendo los compañeros… cuando uno tiene problemas con un compañero, es en el camerino, mano a mano”. Para Valderrama, exponer este tipo de conflictos públicamente es un error grave: “Ahí queda entre los dos, o entre los 22, pero en el camerino”.

El excapitán de la Selección Colombia también se refirió al comportamiento del defensor y a la acumulación de errores: “Ya le están dando chance… la embarrate una, la embarrate dos, la embarrate tres, todo el mundo se cabrea”. Con esto, dejó claro que la paciencia dentro de un equipo profesional tiene límites.

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A pesar de la crítica, también hubo espacio para el consejo. Valderrama fue directo al recomendarle a Peña enfocarse en su carrera: “Que se dedique a jugar fútbol, que no deje pasar la oportunidad, porque esto pasa rápido”. Además, insistió en que las oportunidades en el fútbol son limitadas: “Aquí le perdonan una y dos… la tercera no te dan más chance”.

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Sobre una posible sanción deportiva, el ‘Pibe’ no dudó en afirmar que el jugador seguirá siendo tenido en cuenta: “A él lo van a colocar otra vez”. Sin embargo, propuso un castigo diferente, apelando a lo económico: “¿Sabe dónde lo tienen que castigar? Donde le duele a uno… en la platica”.

Finalmente, cerró con una frase que resume su visión del manejo disciplinario en el fútbol: “Al jugador de fútbol le tocan el billete y ahí hay dolores”. Una declaración fiel al estilo del ‘Pibe’, que combina experiencia, calle y autoridad para hablar de lo que pasa dentro y fuera del camerino.

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Las palabras de Valderrama no solo reavivan el debate en Junior, sino que también ponen sobre la mesa un tema recurrente en el fútbol: la importancia del manejo interno de los conflictos y la responsabilidad individual en momentos clave.