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04 may 2026 Actualizado 02:20

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Liga Colombiana

Cuartos de final del fútbol colombiano: Conozca los partidazos en la próxima fase

Los playoffs comenzarán el próximo fin de semana.

Trofeo de la Liga Colombiana / Colprensa.

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Trofeo de la Liga Colombiana / Colprensa.

Este domingo quedaron definidos los enfrentamientos de los cuartos de final del fútbol colombiano. Nacional y Junior, como primero y segundo del Todos Contra Todos, respectivamente, eran los únicos que estaban sembrados en el cuadro.

Los ocho equipos clasificados a los playoffs del fútbol colombiano fueron Atlético Nacional, Junior, América, Once Caldas, Tolima, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá.

Enfrentamientos de cuartos de final

Nacional estará enfrentándose a Internacional de Bogotá; mientras que Junior hará lo propio ante el Once Caldas. Los otros dos enfrentamientos serán Deportivo Pasto Vs. Tolima y Santa Fe Vs. América, en el clásico de la próxima instancia.

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¿Cómo serán las localías?

Nacional y Junior, como primero y segundo del Todos Contra Todos, estarán cerrando sus respectivas series en condición de local. Entretanto, Pasto cerrará su serie ante Tolima en el estadio Libertad y Santa Fe su llave ante América en El Campín.

¿Cómo quedó el cuadro?

Las semifinales se estarán disputando entre el ganador de la Llave A y el ganador de la Llave B, y el ganador de la Llave C y el vencedor de la Llave D.

  • Llave A: Nacional Vs. Internacional de Bogotá
  • Llave B: Pasto Vs. Tolima
  • Llave C: Santa Fe Vs. América
  • Llave D: Junior Vs. Once Caldas
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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