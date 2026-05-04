Cuartos de final del fútbol colombiano: Conozca los partidazos en la próxima fase

Este domingo quedaron definidos los enfrentamientos de los cuartos de final del fútbol colombiano. Nacional y Junior, como primero y segundo del Todos Contra Todos, respectivamente, eran los únicos que estaban sembrados en el cuadro.

Los ocho equipos clasificados a los playoffs del fútbol colombiano fueron Atlético Nacional, Junior, América, Once Caldas, Tolima, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá.

Enfrentamientos de cuartos de final

Nacional estará enfrentándose a Internacional de Bogotá; mientras que Junior hará lo propio ante el Once Caldas. Los otros dos enfrentamientos serán Deportivo Pasto Vs. Tolima y Santa Fe Vs. América, en el clásico de la próxima instancia.

¿Cómo serán las localías?

Nacional y Junior, como primero y segundo del Todos Contra Todos, estarán cerrando sus respectivas series en condición de local. Entretanto, Pasto cerrará su serie ante Tolima en el estadio Libertad y Santa Fe su llave ante América en El Campín.

¿Cómo quedó el cuadro?

Las semifinales se estarán disputando entre el ganador de la Llave A y el ganador de la Llave B, y el ganador de la Llave C y el vencedor de la Llave D.