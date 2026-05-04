Cuartos de final del fútbol colombiano: Conozca los partidazos en la próxima fase
Los playoffs comenzarán el próximo fin de semana.
Este domingo quedaron definidos los enfrentamientos de los cuartos de final del fútbol colombiano. Nacional y Junior, como primero y segundo del Todos Contra Todos, respectivamente, eran los únicos que estaban sembrados en el cuadro.
Los ocho equipos clasificados a los playoffs del fútbol colombiano fueron Atlético Nacional, Junior, América, Once Caldas, Tolima, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá.
Enfrentamientos de cuartos de final
Nacional estará enfrentándose a Internacional de Bogotá; mientras que Junior hará lo propio ante el Once Caldas. Los otros dos enfrentamientos serán Deportivo Pasto Vs. Tolima y Santa Fe Vs. América, en el clásico de la próxima instancia.
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¿Cómo serán las localías?
Nacional y Junior, como primero y segundo del Todos Contra Todos, estarán cerrando sus respectivas series en condición de local. Entretanto, Pasto cerrará su serie ante Tolima en el estadio Libertad y Santa Fe su llave ante América en El Campín.
¿Cómo quedó el cuadro?
Las semifinales se estarán disputando entre el ganador de la Llave A y el ganador de la Llave B, y el ganador de la Llave C y el vencedor de la Llave D.
- Llave A: Nacional Vs. Internacional de Bogotá
- Llave B: Pasto Vs. Tolima
- Llave C: Santa Fe Vs. América
- Llave D: Junior Vs. Once Caldas
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...