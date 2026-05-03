🔴EN VIVO Junior vs. Pasto: última jornada de la Liga Colombiana

Junior afronta este compromiso con la tranquilidad de haber asegurado su lugar en los cuadrangulares del Apertura, pero con el desafío latente de defender el título. El conjunto barranquillero ha sumado diez triunfos en el torneo, una cifra que lo mantiene como uno de los equipos más sólidos, solo por detrás del líder. Sin embargo, la cercanía de un partido clave por Copa Libertadores podría llevar al cuerpo técnico a realizar varias modificaciones en su alineación titular.

A pesar de posibles rotaciones, el rendimiento reciente del equipo en casa respalda su favoritismo. Junior ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros de liga como local, mostrando solidez en su estadio y convirtiéndose en un rival difícil de superar, incluso con variantes en su nómina.

Por su parte, Deportivo Pasto llega en una situación similar: clasificado y con la mirada puesta en lo que viene. Aunque comparte con Junior el registro de diez victorias, viene de una derrota ante Santa Fe que cortó su buen momento. Aun así, su rendimiento como visitante ha sido destacado en este torneo, lo que sugiere que, incluso con posibles rotaciones, los volcánicos tienen argumentos para complicar al campeón en un duelo que podría jugarse más con la cabeza en el futuro inmediato que en el presente.

Siga la transmisión del partido:

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido: