Fabian Bustos tras la eliminación: “Clasificamos a Sudamericana, el semestre no está perdido”

Millonarios cerró su participación en la fase regular de la Liga Colombiana con un sabor amargo, tras no lograr la clasificación a los cuadrangulares, un objetivo que, por historia y exigencia, era prácticamente una obligación.

El entrenador Fabián Bustos fue uno de los primeros en analizar lo sucedido, tras el empate 2-2 con Alianza en Valledupar, destacando el esfuerzo del grupo, pero reconociendo la deuda con la hinchada.

“Estamos dolidos por no haber podido darle a nuestra gente, a nuestra hinchada, la posibilidad de estar entre los ocho como obligación y como se merece. Después del análisis está claro de lo que ha sido. Yo quiero agradecer a los jugadores por el esfuerzo, porque hasta el último la pelearon", comentó inicialmente.

Al respecto, añadió: “Obviamente que tengo que hablar de la parte mía, de cuando estoy y hemos hecho mucho más puntos que el sexto, el séptimo y el octavo en porcentaje de puntos. Desde que nosotros llegamos y empezamos a trabajar con los jugadores y los jugadores empezaron a esforzarse a demostrar que se podía, bueno, clasificamos en Sudamericana y nos quedamos en la puerta de poder clasificar".

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Bustos también habló de como esta la situación dentro del camerino, por no haber logrado obtener puntos contra equipos en donde Millonarios fue superior.

“Duele, porque en el transcurso del campeonato hemos perdido puntos, pero también hemos ganado puntos que nos costaron, que nos dolieron, pero también hemos ganado. Y normalmente con la campaña como la que hicieron desde que nosotros llegamos, el equipo hubiera estado clasificado”, añadió.

Por su parte, el capitán David Mackalister Silva asumió la responsabilidad desde el grupo de jugadores, con un mensaje directo:

“La verdad creo que para hablarle a nuestra gente teníamos la cancha y no tuvimos la capacidad de hacerlo, no tuvimos la capacidad de ganar nosotros los jugadores. Creo que dejando a un lado tanto el cuerpo técnico como el cuerpo técnico del profe Hernán, como el actual cuerpo técnico, esto es un fracaso rotundo de nosotros los jugadores y los fracasos traen consecuencias y estamos dispuestos a aceptar las consecuencias que vengan”, mencionó.

Bustos también hizo referencia a las dificultades que enfrentó el equipo durante el semestre, aunque evitó usarlas como excusa:

“Un montón de esfuerzo y no me olvido. Hoy faltan seis jugadores que por lo general son jugadores importantes y eso nadie lo dice. En un plantel de 25, seis no estaban y nos afecta. Pero no quiero buscar excusas en eso. Apagamos el incendio, lo apagamos. ¿Sabes cómo estaba el club al principio? Estaba para pelear, no la clasificación como la peleamos hasta la fecha 19. Hemos hecho, con el trabajo de los jugadores, han hecho las cosas mejor y hemos peleado hasta el final. Obviamente que entiendo al hincha y te entiendo. Ahora, clasificamos a Sudamericana, el semestre no está perdido”.

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De cara al segundo semestre, el entrenador dejó claro que ya se están tomando decisiones para reforzar el plantel y corregir errores:

“Hay algunos que terminan contratos, hay ajustes que tenemos que hacer, que obviamente hemos hablado y que no vamos a esperar a ver qué pasa. Ariel es una persona dedicada, la dirigencia está enfocada, ya ha habido algunas cosas. Obviamente después está mi gusto, es como decís vos. Sí, me gustaría traer un jugador acá para potenciar, para que haya más competencia, para que estemos mejor. Decir ahora qué lugar, qué posición, me parece que sí está de más, pero sí se está trabajando y sí se va a trabajar en eso, porque tenemos que en el próximo campeonato pelearlo, como tiene que ser, como Millonarios tiene que pelearlo”.

Finalmente, Mackalister también bajó la tensión sobre un supuesto cruce con el técnico rival:

“Con el inspector, como le digo yo, de cariño, no, no, nada. Yo creo que nunca tuvimos problemas jugando, que es de verdad donde todo está a mil. Ahora no, ahora le deseo lo mejor, evidentemente, como esa sangre nueva en cuanto a la dirección técnica. Pero no, nada. Con el inspector, nada. Cosas de nosotros ahí”.

Así, Millonarios cierra un semestre de contrastes en Liga, pero con vida internacional. El reto ahora será recomponer el camino en Copa Sudamericana y responder a la exigencia histórica del club en la segunda mitad del año.