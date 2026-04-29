🔴 Sporting Cristal vs. Junior, por Copa Libertadores EN VIVO: siga acá la transmisión del partidazo

Junior de Barranquilla visita a Sporting Cristal por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto

iburón va en búsqueda de su primer triunfo en el campeonato, pues empató en su primera salida ante Palmeiras (1-1) y luego cayó ante Cerro Porteño (1-0).

Los últimos enfrentamientos favorecen al conjunto barranquillero. Tres victorias, un empate y solo una derrota en el historial.

Siga acá EN VIVO la transmisión del partido

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto