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29 abr 2026 Actualizado 02:29

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Copa Libertadores

🔴 Sporting Cristal vs. Junior, por Copa Libertadores EN VIVO: siga acá la transmisión del partidazo

El conjunto Tiburón busca su primer triunfo en el certamen internacional.

Junior de Barranquilla visita a Sporting Cristal por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto

iburón va en búsqueda de su primer triunfo en el campeonato, pues empató en su primera salida ante Palmeiras (1-1) y luego cayó ante Cerro Porteño (1-0).

Los últimos enfrentamientos favorecen al conjunto barranquillero. Tres victorias, un empate y solo una derrota en el historial.

Siga acá EN VIVO la transmisión del partido

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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