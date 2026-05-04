“No digan boludeces”: Repetto, duro contra hinchas de Santa Fe por rumores de pelea con Rodallega

¡Independiente Santa Fe se clasificó a las finales de la Liga Colombiana 2026-I! Durante un entretenido duelo disputado en el Estadio El Campín, los cardenales remontaron un partido durísimo frente al Internacional de Bogotá (3-1) y avanzaron a los play-offs.

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Si bien Fabricio Sanguinetti abrió la cuenta en favor de la visita en un contragolpe veloz (49′), el dueño de casa lo dio vuelta y siguió de largo en tan solo 13 minutos: Hugo Rodallega lo igualó desde el punto penal (70′), Emanuel Olivera lo dio vuelta con un certero cabezazo (74′) y Nahuel Bustos selló la historia al 83′.

Santa Fe terminó entonces en la séptima casilla de la clasificación con 29 puntos, uno por encima del octavo (Inter) y más de dos respecto a los eliminados (Deportivo Cali, Millonarios, Independiente Medellín, Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga). Así pues, su camino en los play-offs comenzará con el clásico ante América de Cali, confrontación que iniciará en el Pascual Guerrero y concluirá en El Campín.

“No digan boludeces”: Pablo Repetto

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador Pablo Repetto se mostró sumamente complacido por la labor de sus jugadores y la consecuente clasificación, pero también aprovechó el momento para apuntar contra aquellos hinchas que crearon rumores de una supuesta pelea con el capitán Hugo Rodallega.

“Hemos transitado en todas estas 19 fechas con variantes, lesiones, jugadores en buena forma. No es fácil que vengan jugadores extranjeros y encuentren su mejor versión en 2-3 meses y más teniendo en cuenta que los que llegaron venían sin jugar. Se necesita un tiempo, algo que si uno como entrenador lo dice parece que fuera excusa, pero es la realidad. Así transitamos por momentos complicados... El equipo ayuda a que podamos jugar con dos delanteros en ofensiva y estamos en ese proceso”, señaló inicialmente el estratega uruguayo.

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Y de inmediato lanzó su pulla: “Lo principal es el nivel de los jugadores, siempre confiamos. Nos criticaron mucho y lo aceptamos, pero lo que no aceptamos es que digan que estamos peleados, que yo estoy pelado con Hugo (Rodallega). No digan boludeces, porque estamos fuertes. Un equipo que no está fuerte, no termina de la forma en que termina siempre este equipo, independientemente de que podamos ganar o perder. La verdad es que eso a mí me duele“.

“Que digan que el equipo juega mal, lo acepto. Muchas veces hemos sido autocríticos, he dicho que jugamos mal y los jugadores lo mismo, pero que digan que tenemos problemas y busquen problemas donde no los hay, no. Estamos fuertes y juntos. La gente apoya, este es un premio para la gente que empujó. Este es el Santa Fe que queremos todos”.

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Vea la conferencia de prensa completa de Pablo Repetto