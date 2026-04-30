Universitarios denuncian intento de robo en taxi tomado por aplicación. Foto: Getty Images. / Long Visual Press

Pamela Prado, una joven de 19 años, reveló, a Caracol Radio, los angustiosos momentos que ella y un compañero vivieron luego de tomar un taxi a través de la aplicación Uber.

La joven relató haber tomado el servicio el 29 de abril en horas de la mañana en cercanías de la Universidad CESI con destino a Corferias.

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Según relata, mientras iban movilizándose por la calle 26, el conductor tomó un trapo azul para taparse la nariz y la boca y procedió a hacer ruidos extraños.

Segundos después, tanto ella como su amigo empezaron a sentir un olor extraño dentro del vehículo y posteriormente, empiezan a sentirse mareados.

El joven toma la decisión de confrontar al conductor preguntándole por el repentino olor, pero este no responde, por lo que su reacción al ver un semáforo en rojo es bajarse con Pamela del taxi.

En medio de las náuseas y el mareo, se encontraron con una pareja que los auxilió y quienes segundos después de ayudarlos, afirmaron sentirse mareados también.

Pamela aseguró a Caracol que además de entablar una denuncia virtual ante las autoridades, dejó la queja en la plataforma de transporte.

¿Qué dice Uber?

A través de un comunicado, la compañía reveló a Caracol Radio haber tomado acciones inmediatas para comunicarse con las víctimas y también, contra el presunto implicado.

“Lamentamos la situación por la que tuvo que pasar la usuaria y entendemos la preocupación que puede generar. En Uber tomamos cada reporte con absoluta seriedad y, desde el momento en que recibimos la información, analizamos el caso para tomar las medidas correspondientes”, se lee en el texto.

Añaden que “cuando recibimos un reporte de esta naturaleza, activamos nuestro protocolo de respuesta, que incluye el análisis de la información a través de diversas herramientas tecnológicas, así como el contacto oportuno con la persona para brindarle soporte y asistencia”.

De esta manera, confirmaron que “de manera preventiva y en línea con nuestros estándares de seguridad, ante el reporte de una posible conducta ilícita, la cuenta involucrada es desactivada mientras se esclarecen los hechos”.

¿Cuáles son los requisitos para ser arrendador en Uber?

La plataforma aseguró que en cuanto a los procesos de verificación, todos los arrendadores y conductores de taxi que desean utilizar Uber pasan por un proceso de activación en dos etapas:

Los conductores deben cumplir con requisitos de documentación y regulatorios propios del ecosistema de taxi en Colombia.

Se realizan revisiones adicionales de documentación de identidad como cédula, licencia de conducción, SOAT y revisión de antecedentes penales, los cuales se revisan por parte de un tercero, cada año.

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Adicionalmente, dicen que cuentan con herramientas como la verificación de identidad mediante selfies aleatorias, lo cual permite confirmar que quien conduce es la persona registrada.

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