Medellín-Bogotá-San Andrés: así fue la ruta que usó una pareja para mover 33 kilos de marihuana

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá la Estación de Policía Aeropuerto, lograron la captura de dos personas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este resultado operativo se dio durante las actividades diarias de registro y control que se adelantan en esta terminal aérea. Al verificar el equipaje de los vuelos nacionales, los uniformados evidenciaron irregularidades en dos maletas de bodega.

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De manera inmediata, ubicaron a los propietarios de los equipajes e inspeccionaron su contenido, hallando en el interior 60 paquetes vinipelados con una sustancia que, por sus características y olor, se asemeja a la marihuana, con un peso cercano a los 33 kilogramos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la pareja habría transportado estupefaciente por vía terrestre desde la ciudad de Medellín y pretendía abordar un vuelo con destino a San Andrés.

Tanto los capturados como los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente.