Corferias anunció oficialmente la ampliación de sus instalaciones en Bogotá: así serán las obras

Corferias 2030 y render de la ampliación de Corferias. Fotos: Caracol Radio y Corferias.

Este jueves, 12 de marzo, la junta directiva de Corferias, junto a la Cámara de Comercio de Bogotá, anunciaron la remodelación y ampliación del reconocido recinto ferial ubicado en la capital del país. Las obras hacen parte del proyecto llamado ‘Corferias 2030′, presentado este día en el edificio Ágora.

Durante el evento en el que se dieron a conocer las obras y en qué consistirán, tres protagonistas claves ofrecieron explicaciones de lo que será, en el 2030, esta reconocida zona de Bogotá.

Andrés López, presidente ejecutivo de Corferias; Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá; y Jaime Alberto Cabal, presidente de la junta directiva de Corferias, mencionaron el por qué se tomó la decisión.

¿Cómo será la ampliación?

Según se conoció, la ampliación de este reconocido recinto ferial tendrá la construcción de nuevos pabellones y 50.000 metros cuadrados de nuevos espacios de exhibición, en donde espacios anteriores como los pabellones norte y sur serán demolidos.

Según dijo López, la modernización y ampliación del recinto obedece a una “serie de necesidades identificadas”.

Narró, así, que una de estas necesidades identificadas fue que el Corferias actual “tiene limitaciones. La circulación peatonal y el aspecto logístico. El plan separa la estrategia peatonal y la logística”, comentó López.

Y agregó: “Vamos a demoler todo el frente de Corferias y lo vamos a reemplazar con pabellones 100% nuevos que cumplen estándares internacionales. Estos van a ser eficientes en materia de uso y consumo de servicios. Tendrán alturas de más de 15 metros en cada pabellón y capacidad de uso en los techos”.

La construcción será por fases: ¿cuándo inician las obras?

En esa línea, López explicó que la construcción será por fases:

“Primero se hará el costado norte: demoler todo ese costado y ahí se construirá el nuevo pabellón de 20.000 metros cuadrados. Se tendrá el costado sur todo habilitado mientras tanto y las obras se iniciarán sobre comienzos de agosto del 2027 cuanto finalice Agroexpo”, reveló.

Explicó que en ese costado, el que esté libre mientras se construye el otro, “se harán las ferias ya programadas y, adicionalmente, estará disponible el edificio Ágora”.

“Es como cambiarle a un avión una turbina mientras vuela”, subrayó López sobre las obras.

Sin embargo, el presidente de la Junta Directiva de Corferias, aseguró que durante el periodo de tiempo de las obras (2027 a 2030), “no va a haber una sola feria que se deje de hacer”. Y así, enfatizó que esto no se trata de unas obras de infraestructura, sino un proyecto de ciudad.

“El Silicon Valley de Bogotá”

Por su parte, Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, expresó que con estas obras se espera ser “el Silicon Valley de Bogotá“.

“Miren lo que tenemos hoy y miren en cinco años cómo estará. Este sitio estará completamente explosionado”, aseveró.

Finalmente, Jaime Alberto Cabal, presidente de la junta directiva de Corferias, expresó que esta modernización tiene “una visión de ciudad y de país de ir más allá. Compromiso con Bogotá, con Colombia y con el sector empresarial”.

“Una Corferias totalmente moderna a la altura y a la talla de cualquier recinto ferial en el mundo”, explicó.

Ampliación de Corferías. Foto: suministrada. Ampliar Ampliación de Corferías. Foto: suministrada. Cerrar

