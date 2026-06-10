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10 jun 2026 Actualizado 12:21

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Ofrecen recompensa por el hombre que maltrató a una menor de 4 años en Sibaté

El alcalde de Soacha pidió a la ciudadanía brindar cualquier información que logre la captura de este hombre.

Ofrecen recompensa por el hombre que maltrató a una menor de 4 años en Sibaté

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Ha causado indignación el video que ha sido publicado en redes sociales en el que un hombre golpea y ahorca a una niña de cuatro años en una vivienda.

De acuerdo con información de las autoridades, la menor fue trasladaa a un centro médico por las lesiones que este hombre le causó, y fue llevada a Bienestar Familiar donde le fueron restablecidos sus derechos.

Mientras tanto la Policía está en busca de este hombre llamado Winder Alexis Moreno señalado de violentar a la menor.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró en su cuenta de X, lo siguiente: “¡Lo encontraremos pronto! Un salvaje como este debe recibir medidas judiciales ejemplarizantes. Esto no puede seguir pasando con los niños en nuestro país”.

Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, anunció una millonaria recompensa de $10 millones de pesos por información que permita capturar al responsable de este hecho.

“Ofrecemos una recompensa de $10 millones por información que permita su captura. Ayúdennos a capturarlo. Todo el peso de la ley contra este violentador”, señaló el mandatario.

Pidió a todos los habitantes de Soacha brindar información si este hombre está escondido en el municipio.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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