Apareció un oso andino en La Calera, Cundinamarca: el animal estaría desorientado.

En las últimas horas, la población de La Calera en Cundinamarca avistó un oso andino joven muy cerca al casco urbano y avisó a las autoridades competentes.

Inmediatamente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en articulación con la Secretaría de Medio Ambiente y el Cuerpo de Bomberos llegaron al punto para verificar la información.

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Durante el recorrido se identificaron huellas frescas y estiércol del animal, por lo que el equipo de fauna de la Corporación informó que el oso podría estar desorientado y se encontraría a unos 8 kilómetros fuera de su área natural de protección.

“Este oso no representa ninguna amenaza para la especie humana ni para los animales domésticos ni demás especies del sector. Pero sí puede reaccionar si se siente acorralado o en riesgo”, señaló el director de la CAR, Alfred Ballesteros.

Pidió a la ciudadanía no acercarse al oso para tratar de alimentarlo o tomarle fotos, tampoco atacarlo.

“Hacemos el llamado a la comunidad a mantener la calma, el oso de anteojos no representa una amenaza. La ciudadanía debe evitar todo tipo de interacción con el animal e informar de inmediato a la línea 316 524 40 31, habilitada las 24 horas para atención de fauna silvestre” informó el director.

Este avistamiento se suma a otro reportado en el mes de enero de este año cerca de la zona rural de Villapinzón.

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Es común que esto pase en los territorios que están cerca a la cuenca alta del Río Bogotá, ya que conecta los hábitats de páramo y el bosque alto andino.

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