Así actuaban “cosquilleros” en TransMilenio: quedaron registrados en cámaras de seguridad

¡Indignante! Ladrón se subió a TransMilenio con bicicleta, hurtó celular y se iba a fugar

Varios presuntos delincuentes señalados de cometer un hurto bajo la modalidad de cosquilleo fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bogotá en la estación Calle 76 de TransMilenio, luego de ser detectados por las cámaras de seguridad que monitorean permanentemente el sistema.

Desde el Centro de Control de TransMilenio, operadores y un uniformado de la Policía Metropolitana coordinaron las acciones con los patrulleros que se encontraban en terreno, suministrándoles información precisa sobre la ubicación, vestimenta y desplazamiento de los sospechosos.

Minutos después, los uniformados lograron interceptar y capturar a varios de los implicados. La escena se convirtió en una demostración práctica de cómo la tecnología, el monitoreo permanente y la articulación entre TransMilenio y la Policía permiten reaccionar de manera rápida frente a los delitos que ocurren dentro del sistema.

¿Cómo funciona el Centro de Control de TransMilenio?

Este resultado es posible gracias al Centro de Control de TransMilenio, una infraestructura estratégica que opera las 24 horas del día y desde donde se supervisa la operación del sistema, además de coordinar la respuesta ante emergencias, incidentes de seguridad y situaciones que puedan afectar a los usuarios.

Actualmente, TransMilenio cuenta con más de 2.000 cámaras destinadas a seguridad y cerca de 800 cámaras enfocadas en la operación, instaladas en portales, estaciones e infraestructura troncal.

En lo corrido de este año, las autoridades han capturado a 959 personas por diferentes delitos dentro del sistema de transporte masivo. De ellas, 878 fueron sorprendidas en flagrancia y 81 más fueron detenidas mediante orden judicial.

Según explicó Natalia Tinjacá, directora técnica de Seguridad de TransMilenio, el Centro de Control integra diferentes componentes que permiten supervisar la operación de más de 7.000 vehículos que diariamente recorren Bogotá.

Desde allí se verifica el cumplimiento de rutas, horarios y paradas, pero también se monitorean aspectos relacionados con la seguridad de conductores y pasajeros. El centro también cuenta con herramientas tecnológicas para supervisar permanentemente la velocidad de los vehículos.

En 77 estaciones se realiza monitoreo permanente mediante cámaras que identifican y contabilizan los ingresos irregulares por torniquetes y accesos laterales. Esta información permite focalizar la presencia de equipos antievasión en los puntos más críticos, basando las decisiones en datos y evidencia.