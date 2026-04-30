Adulta mayor golpeada por sus cuidadoras en Bogotá será llevada a una casa refugio. Foto: suministrada.

Todo quedó grabado en video. Hay indignación y rechazo en Bogotá por las imágenes que muestran a una adulta mayor caminando con sus cuidadoras que la arrastran con fuerza y le pegan en la cara.

Este hecho ocurrió en el barrio Los Alpes en el sur de Bogotá y fue conocido por la alcaldía local de Ciudad Bolívar que tomó decisiones.

Inmediatamente conocieron la denuncia, desplegaron un equipo interdisciplinario con integrantes de la Comisaría de Familia, la Personería de Bogotá y el Grupo de Derechos Humanos de la Policía Nacional, para garantizar la restitución de derechos y la protección de la mujer de la tercera edad.

“En garantía de los derechos de la persona mayor, se procedió a trasladar a la señora a casa refugio”, indicaron desde la alcaldía local.

Además, expresaron su rechazo ante la violencia que sufrió la adulta mayor en condición de vulnerabilidad.