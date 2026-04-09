Taxis del Aeropuerto El Dorado protestan contra nueva gerencia de Taxi Imperial

Las recientes protestas de los taxistas en el Aeropuerto Internacional El Dorado no tienen que ver con las aplicaciones móviles de transporte como Uber, Diddy o Cabify, estas están asociadas a la nueva gerencia que tomó el control de Taxi Imperial, la empresa de transporte público autorizada por la terminal aérea.

De acuerdo con los taxistas, que cumplen ya 24 horas de cese de actividades, que además de que nunca les avisaron que habría un cambio de administración, se están tomando decisiones que los perjudican.

“Queremos que el señor Julio Jiménez salga de la administración porque el quiere por servicio cobrarnos un porcentaje, quiere colocar las tarifas no sabemos con base a qué. Julio Jiménez no nos representa”, señaló uno de los conductores.

Los manifestantes indican que Taxi Imperial cambió de gerencia sin un aviso previo a sus trabajadores. Hace aproximadamente un mes, la empresa pasó de ser administrada por Valentina Hernández a estar en manos de Julio Jiménez.

Otro de los temas con los que están inconformes los taxistas es con la presencia de vehículos de servicios especiales.

“Las camionetas blancas no tienen la autorización para trabajar en el Aeropuerto y es que tenemos pruebas. Una camioneta blanca de American Visa puede cobrar 160 mil pesos desde aquí del Aeropuerto hasta la calle 63 con 13 y quiero compararles a Uds lo que cobra un taxi de aquí el mismo recorrido vale 60 mil pesos”, indicó otro de los conductores.

Caracol Radio también conoció una denuncia por parte de operadores de logística que pertenecen a la misma empresa. Al parecer a estos trabajadores les deben los recargos del mes de febrero y marzo, que pueden sumar cerca de 500 mil pesos.