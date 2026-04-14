Uber anuncia expansión a más de 1.100 municipios en Colombia en medio de brechas de movilidad region

La plataforma Uber anunció que ampliará su operación en Colombia y estará disponible en más de 1.100 municipios distribuidos en los 32 departamentos del país, en una de las expansiones más amplias del servicio desde su llegada al mercado nacional.

El anuncio implica que la aplicación dejará de concentrarse únicamente en grandes capitales y comenzará a operar en ciudades intermedias y territorios donde actualmente las opciones de transporte son reducidas o presentan limitaciones.

De acuerdo con la compañía, los usuarios podrán acceder a servicios como Uber Taxi, Uber Economy y Uber Moto, mientras que la plataforma también se abrirá a conductores y arrendadores de vehículos en estas regiones.

La expansión se da en un contexto en el que la movilidad sigue siendo un desafío en varias zonas del país, especialmente fuera de los principales centros urbanos, donde los tiempos de desplazamiento, la cobertura y la seguridad del transporte son factores de dificultad y disponibilidad para la población.

Según datos presentados por la firma Ipsos, en territorios donde la aplicación aún no tenía presencia, más de la mitad de los ciudadanos considera que movilizarse es difícil y una mayoría percibe que la llegada de este tipo de plataformas podría mejorar aspectos como la seguridad, los tiempos y la calidad del servicio.

En paralelo, la compañía sostiene que su llegada también permitirá abrir oportunidades de generación de ingresos en distintas regiones, en un modelo que ha ganado terreno en las ciudades donde ya opera.

Por ahora, se espera la confirmación oficial de los municipios donde iniciará a operar, por lo que la implementación se daría de manera progresiva en el territorio nacional.