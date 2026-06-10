Pagos por Servicios Ambientales Hídricos en Bogotá han protegido más de 4 mil hectáreas

Desde el Páramo de Sumapaz, en la vereda Taquecitos, el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, destacaron los avances del programa Pagos por Servicios Ambientales (PSA) Hídricos.

En esta administración ya son más de 4,420 hectáreas que se han protegido trabajando con 123 familias a través del programa de Pagos por Servicios Ambientales Hídricos.

“Esto no es un subsidio, le estamos reconociendo a estas familias la protección que ellos hacen de estos lugares que son estratégicos para el agua de la ciudad”, afirmó el alcalde Galán.

¿Qué es el programa Pagos por Servicios Ambientales Hídricos?

El PSA Hídrico es un incentivo económico que la Alcaldía de Bogotá entrega a propietarios que se comprometen a conservar o restaurar áreas estratégicas para el agua. Esto funciona mediante acuerdos voluntarios y temporales.

En los dos primeros años, el Distrito ha destacado que se ha duplicado las hectáreas protegidas en comparación con la administración anterior, para que la ciudad siga en su compromiso con conservar y cuidar el agua.

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, indicó que este programa llegará a más territorios de Bogotá.

“Este programa no solo estará aquí en Sumapaz sino también en el Páramo de Chingaza, y muy pronto en el Páramo de Guerrero y Guacheneque”, señaló la funcionaria.

Fenómeno del Niño

Se aproxima al Fenómeno del Niño que viene con extremas temperaturas y sequías, por lo que desde el Distrito están trabajando en la conservación de páramos y bosques altoandinos para contribuir a la seguridad hídrica de la ciudad.

“Les estamos pagando a los ciudadanos por proteger el agua que usted se toma. Este año el fenómeno de El Niño va a estar más fuerte de lo normal y en Bogotá nos hemos preparado”, aseguró el mandatario capitalino.