Oportunidad para trabajadores que desean estudiar pregrados, hay becas del 90%: Así puede aplicar

En esta oportunidad se ofrecen 150 cupos para que trabajadores puedan estudiar al mismo tiempo con becas del 90%. Getty Images / jose carlos cerdeno martinez

En Colombia, muchos trabajadores buscan alternativas de financiación para poder acceder a la educación superior sin comprometer su estabilidad económica dado que el costo de estudiar sigue siendo una barrera.

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Para esos trabajadores en el país que han aplazado su formación profesional por razones económicas, se abre una nueva oportunidad para retomar los estudios universitarios de pregrado.

Becas de hasta el 90%:

La Caja de Compensación Cafam anunció su convocatoria de becas que cubren hasta el 90 % de la matrícula para programas de pregrado que se lleven a cabo en la Fundación Universitaria Cafam (Unicafam). Esta es la segunda vez que la entidad abre esta convocatoria en el año.

En esta oportunidad se ofrecen 150 cupos, el propósito es lograr que más personas accedan a la educación superior de la mano de una universidad que está en proceso de acreditación de alta calidad.

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¿Quiénes se puede postular?

El beneficio está dirigido a trabajadores dependientes, independientes y pensionados que estén afiliados a Cafam en la categoría A o B, con aportes al día y afiliación mínima de dos meses.

También pueden postularse los hijos y personas a cargo del afiliado entre los 15 y 18 años. La beca, que es personal e intransferible, cubre hasta el 90% del semestre académico y puede renovarse durante toda la duración del programa.

¿Cómo postularse a las becas?

El proceso de inscripción se realiza a través de los canales oficiales de la institución, donde los aspirantes pueden consultar requisitos, cronograma y condiciones específicas del programa.

Por medio de la página oficial, podrá acceder a un formulario donde debe diligenciar los datos del titular afiliado a Cafam, luego podrá llenar los datos del aspirante a la beca y así finalizará su postulación a al programa de becas.

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Fechas para postularse:

Las inscripciones ya están disponibles e irán hasta el próximo 18 de mayo de 2026.

Cabe recordar que la institución tiene cerca de 21 programas entre la facultad de ingeniería, tecnología y ciencias básicas, ciencias administrativas, salud y bienestar y la escuela de turismo y gastronomía.

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