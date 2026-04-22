SENA tiene abiertas inscripciones para la Segunda Oferta Presencial y a Distancia 2026

Hasta el 22 de abril estará disponible una nueva oportunidad de acceso a formación gratuita y de calidad con la Segunda oferta de formación presencial y a Distancia 2026, dirigida a todos los colombianos y población extranjera con documentación válida en el país. Esta convocatoria busca ampliar las posibilidades de educación y fortalecer las competencias laborales de miles de personas interesadas en mejorar su perfil profesional.

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Durante estos días, los aspirantes podrán inscribirse a través de la plataforma oficial betowa.sena.edu.co, ingresando a la sección “Presencial y a Distancia”, donde encontrarán la oferta completa de programas disponibles, así como los requisitos específicos de cada uno.

La convocatoria está abierta a la comunidad en general, con un enfoque incluyente que reconoce la diversidad de la población. Podrán participar personas de diferentes grupos poblacionales, entre ellos población campesina, personas en situación de discapacidad, comunidades NARP, comunidades indígenas, comunidad LGBTIQ+ y mujeres, promoviendo así el acceso equitativo a la educación.

“Esta es una oportunidad para que todos los colombianos y colombianas accedan a formación gratuita y de calidad. En esta segunda convocatoria tendremos programas en diferentes sectores de la economía Agro, Construcción, Textilería Industrial, Mantenimiento de Aviones, Mantenimiento mecánico Industrial, estos y muchos más programas los van a encontrar a través de www.betowa.sena.edu.co” afirmó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación.

En cuanto a las condiciones de acceso, podrán postularse colombianos sin importar su lugar de residencia en el mundo, ciudadanos extranjeros residentes en el país con situación migratoria definida y también extranjeros no residentes que cuenten con cédula de extranjería o un documento de identificación emitido en Colombia.

Para acceder a esta oferta, es necesario estar registrado en la plataforma de betowa.sena.edu.co. En el caso de los programas de formación titulada, la edad mínima requerida es de 14 años. Los requisitos académicos dependen del programa seleccionado, por lo que es fundamental revisar cuidadosamente la información detallada al momento de la inscripción. Sin embargo, de manera general, los programas de nivel auxiliar, operario y técnico no exigen títulos académicos, mientras que para los programas tecnológicos se requiere ser bachiller y haber presentado las pruebas Saber 11 (ICFES).

En Bolívar, el SENA ofrece 1.205 cupos disponibles en programas técnicos y tecnólogos como: Gestión Portuaria, Gestión de la Producción Industrial, Tecnología en Animación 3D, Coordinación de Procesos Logísticos, Talento Humano, Cocina, Enfermería, Peluquería, Salud Pública, Producción Agropecuaria, Prevención y Control Ambiental y Gestión Agroempresarial. Esta oferta de formación se desarrolla a través de sus Centros de Formación ubicados en municipios como Cartagena, Mompox, Turbaco, Arjona, San Pablo y Clemencia, entre otros del departamento.

Esta oferta de formación presencial 2026 representa una oportunidad clave para fortalecer habilidades, adquirir nuevos conocimientos y mejorar las posibilidades de empleabilidad en diferentes sectores productivos del país. Además, responde a las necesidades actuales del mercado laboral, brindando programas pertinentes y alineados con las demandas de la industria.