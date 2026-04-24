SENA amplía oferta de Media Técnica en Tierra Baja: 9.226 jóvenes se forman para el empleo

En un paso significativo hacia el fortalecimiento de la educación pública y la apertura de oportunidades para los jóvenes, la Secretaría de Educación de Cartagena realizó la ampliación de la oferta de Media Técnica del SENA en la Institución Educativa Tierra Baja.

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Esto permite que 155 estudiantes de la zona norte puedan estudiar cualquiera de los tres programas ofertados: Cocina, Recepción Hotelera y Sistemas Teleinformáticos, dentro de una estrategia de formación dual que busca articular la preparación académica con las demandas del sector productivo, permitiendo que los jóvenes egresen no solo como bachilleres, sino también como técnicos.

“En articulación con toda la transformación de la infraestructura educativa que hoy vive el Distrito, con la que estamos dejando en el pasado ambientes escolares ruinosos, nos llena de inmensa satisfacción ser testigos de cómo la posibilidad de acceder a medias técnicas también se constituye en una herramienta fundamental en la formación de nuestros niños y jóvenes. Hoy, contamos con ambientes educativos dignos y ofertas de formación acordes con el mercado laboral”, resaltó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

El evento contó con la participación del secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa; el subdirector del Centro para la Industria Petroquímica del SENA, Guido del Carmen Zúñiga; así como directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y representantes de la comunidad educativa.

Con esta ampliación, otros planteles de la zona norte como la I.E. de Puerto Rey, la I.E. de Arroyo de Piedra y la I.E. de Punta Canoa se integran a la formación SENA que se impartirá en Tierra Baja.

El secretario de Educación distrital, Alberto Martínez Monterrosa, explicó que, a la fecha, ya son 9226 jóvenes quienes acceden a formación dual. “Esto representa el 60% la población de 10º y 11° grado de instituciones oficiales la ciudad, quienes se forman en programas que corresponden a la vocación del territorio, que garantizan un ingreso seguro y quienes estudian no lo que el distrito puede ofrecerles, sino lo que verdaderamente sueñan.

En el gobierno del alcalde Dumek Turbay la estrategia de Media Técnica ha tenido un crecimiento sostenido que hoy se hace presente en 38 instituciones educativas, lo que representa un incremento del 171,4 %.