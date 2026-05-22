Seguridad, transporte y deserción: la alerta de la Universidad Pedagógica en Bogotá

La Universidad Pedagógica Nacional abrió mesa de diálogo con concejales de Bogotá para discutir problemas de seguridad, movilidad, microtráfico y deserción que afectan a estudiantes universitarios en la capital.

El encuentro fue liderado por el rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Choachí, quien planteó la necesidad de fortalecer el trabajo entre universidades, Concejo y administración distrital frente a los retos que hoy enfrentan miles de jóvenes para ingresar y mantenerse en el sistema educativo.

Según explicó la Universidad, el objetivo es construir una agenda que permita atender problemáticas que impactan directamente la vida universitaria y avanzar en soluciones que involucren a instituciones públicas, privadas y autoridades locales.

Seguridad y microtráfico en entornos universitarios

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la preocupación por la seguridad en zonas cercanas a universidades y el impacto de fenómenos como el microtráfico sobre estudiantes y comunidades académicas.

La Universidad propuso abrir mesas técnicas para abordar problemáticas relacionadas con convivencia, movilidad y seguridad en sectores donde se concentran campus universitarios.

Además, durante el encuentro se discutió la posibilidad de crear una comisión accidental en el Concejo de Bogotá para estudiar una tarifa diferencial de transporte para estudiantes de educación superior, una de las principales solicitudes frente al costo de movilizarse diariamente en la ciudad.

La discusión también incluyó temas relacionados con acceso seguro al transporte público y condiciones de movilidad para estudiantes que deben desplazarse desde distintos puntos de Bogotá y municipios cercanos.

La preocupación por la permanencia estudiantil

Otro de los temas que marcó la conversación fue la permanencia estudiantil y las barreras económicas que actualmente enfrentan muchos jóvenes para continuar sus estudios.

La Universidad Pedagógica señaló que viene adelantando medidas para evitar la deserción, entre ellas subsidios de alimentación, ampliación de cobertura educativa, programas académicos gratuitos y herramientas tecnológicas dirigidas a estudiantes con discapacidad.

Sin embargo, la institución insistió en que las universidades no pueden enfrentar solas problemáticas relacionadas con pobreza, inseguridad y dificultades de acceso al transporte.

Por ello, durante la reunión se planteó la necesidad de construir políticas públicas que permitan garantizar mejores condiciones para los estudiantes universitarios en Bogotá.

“Un territorio para la memoria y la paz”

Durante el encuentro, el rector Helberth Choachí aseguró que uno de los objetivos es convertir a la Universidad Pedagógica Nacional en “un territorio para la memoria y la construcción de paz”.

Además, señaló que la relación entre universidad y ciudad debe enfocarse en responder a problemas reales que hoy afectan a los estudiantes dentro y fuera de los campus.

La reunión dejó abierta la posibilidad de realizar nuevos espacios de diálogo, mesas de trabajo y cabildos abiertos con participación de estudiantes, ciudadanía y entidades distritales para avanzar en soluciones sobre seguridad, movilidad y acceso a educación superior en la capital.

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