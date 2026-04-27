SENA ofrece vacantes de trabajo con y sin experiencia: Así puede aplicar

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) el pasado sábado 25 de abril compartió la oferta laboral de la Agencia Pública de Empleo (APE), la misma que cuenta con más de 30.000 vacantes repartidas en todo el territorio nacional.

Dicha convocatoria comprende desde niveles operativos como también cargos directivos y profesionales, principalmente concentrada en ciudades como Bogotá, contando con más de 9.000 vacantes, seguida por el Valle del Cauca con más de 2.100, Antioquia con más de 1.900 y Meta con más de 1.400 ofertas habilitadas.

Contando con diferentes modalidades de vinculación, permitiendo que la población tenga la oportunidad de acceder a puestos bajo esquemas de presencialidad, teletrabajo, trabajo remoto híbrido, facilitando la búsqueda según la necesidad del aspirante.

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La entidad recibirá las postulaciones tanto de personas con experiencia laboral previa como de quienes buscan su primera oportunidad, facilitando a los jóvenes y nuevos talentos iniciar su trayectoria profesional en el mercado laboral.

De acuerdo a la información oficial, los salarios de estas vacantes dependerán del nivel de cualificación, responsabilidad y complejidad de la que conste el cargo, los mismos que, según la entidad, así están distribuidos:

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Para los niveles operativos y auxiliar: Los salarios comprenden entre $1.300.00 y $1.800.000.

Para los perfiles técnicos y tecnológicos: Los salarios comprenden entre $2.000.000 y $3.500.000.

Para los perfiles profesionales y de instructores: Los salarios comprenden entre $3.600.000 y $5.500.000.

Para los perfiles especializados o de directivos: Aquí los salarios pueden superar los $8.000.000.

Es importante señalar que estas asignaciones están ajustadas al salario mínimo y bonificaciones dispuestas por la autoridad.

“Gracias a este proceso de intermediación laboral se han logrado 126.718 colocaciones efectivas, reflejo del compromiso institucional con los colombianos. Destacan 69.957 egresados del SENA —lo que ratifica la confianza empresarial en su formación—, 59.206 mujeres, 45.049 jóvenes, 17.335 víctimas del conflicto y 669 personas con discapacidad", expresó la institución.

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¿Cómo puede aplicar a las ofertas laborales de la Agencia Pública de Empleo del SENA?

Según el comunicado oficial de la entidad educativa (SENA), la gestión de las vacantes es totalmente gratuita y se debe realizar de la siguiente manera:

Debe ingresar al portal web de la Agencia Pública de Empleo (APE) ape.sena.edu.co. En la parte superior de la página, busque la opción ‘Vacantes’ y selecciónela. Aquí deberá buscar la oferta laboral de su preferencia entre las diferentes ciudades del país. Aquí ya podrá realizar el trámite que le solicita la entidad y, si no dispone de una cuenta, deberá crearla para poder hacer el proceso.

“Los interesados deben registrar su hoja de vida con los soportes correspondientes; una vez completado el perfil, el sistema permitirá aplicar a las vacantes de su interés y realizar el seguimiento respectivo en el módulo ‘Mis Postulaciones’”, mencionó la entidad.

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