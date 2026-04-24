¿Quiere aprender confección? El SENA lanzó curso gratuito: conozca los requisitos y cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una de las instituciones de educación pública superior con mayor reconocimiento en Colombia, pues tiene una amplia oferta de cursos, técnicos, tecnólogos y carreras a las que las personas pueden acceder.

Ahora, otras de las líneas que tiene la institución es su apartado virtual, allí ofrecen muchos cursos a los que usted puede aplicar. Es el caso del curso de confección, del que le dejamos todos los detalles en Caracol Radio.

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¿Qué se estudiará?

El SENA explicó que durante este curso se abordarán cuatro módulos en total, en los que usted podrá aprender diferentes aristas de la confección. Estos son:

Módulo 1 : corte, herramientas y máquinas

: corte, herramientas y máquinas Módulo 2: confección y corte de falda y blusa

confección y corte de falda y blusa Módulo 3: confección de la camisa

confección de la camisa Módulo 4: confección del pantalón

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Estas son las habilidades que desarrollarán tras el curso

Según la misma institución, una de las habilidades que usted desarrollará en caso de hacer parte del curso es “elaborar patrones de acuerdo con las especificaciones técnicas”.

¿Cuánto dura el curso?

Adicionalmente, el curso tendrá 40 horas de duración y es 100% virtual. Además, es un curso enmarcado dentro de estudios complementarios.

Requisitos

El SENA puntualizó que hay una serie de requisitos que se deben cumplir para poder acceder a este curso gratuito.

El primero es que usted debe tener, como mínimo 14 años.

Luego, el estudiante deberá tener el dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual.

Así se puede inscribir al curso

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Para inscribirse al curso puede seguir los siguientes pasos:

Primero, ingrese al siguiente link: https://betowa.sena.edu.co/oferta/confeccion-y-manejo-de-sus-herramientas?search=confecci%C3%B3n&programId=51671&modality=V

Haga clic en donde dice ‘Inscribirme’.

Inicie sesión en la plataforma Betowa del SENA y siga las instrucciones que se le van dando para llevar a cabo su inscripción.

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