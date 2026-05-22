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23 may 2026 Actualizado 18:15

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¿La claridad en la información también construye confianza? Este es el impacto

La claridad en la información se ha convertido en un factor clave para facilitar las decisiones cotidianas y las relaciones entre las empresas y las personas.

Aliados Caracol

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Colombia

En la cotidianidad, las personas toman decisiones a partir de la información que reciben desde distintas fuentes de su entorno, impactando en lo que pagan, firman, aceptan o en lo que confían, dependiendo de lo que entienden de un mensaje, un documento, una notificación o una validación.

En ese sentido, cuando la información es clara, las decisiones cambian; pues, en un mundo saturado de información y sobrecarga digital, la claridad se ha vuelto un detalle cada vez más importante, haciendo la diferencia en procesos simples, como una factura comprensible, una comunicación precisa, una validación correcta o un dato confiable.

“Las decisiones importantes empiezan con información confiable”, mencionan la Fundación Juan del Corral y la compañía Cadena de cara al Festival del Pensamiento 2026, que se realizará en Santa Fe de Antioquia entre el 21 y el 23 de mayo, agregando que, cuando la información fluye correctamente, la relación entre empresas y personas cambia.

De esta manera, detrás de los procesos cotidianos de la transmisión de información existen sistemas, reglas y tecnologías que hacen posible que la información llegue correctamente y que las decisiones puedan tomarse con tranquilidad, por lo que es clave para la sociedad construir claridad para aumentar la confianza.

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