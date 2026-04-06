Cursos del SENA en salud virtuales: duran 48 horas, son gratis y tienen alta demanda laboral

El Servicio Nacional de Aprendizaje continúa consolidándose como una de las principales opciones de formación gratuita en Colombia, especialmente para quienes buscan mejorar su perfil profesional en poco tiempo.

Entre su amplia oferta, destacan los cursos virtuales en salud, programas cortos que duran aproximadamente 48 horas y permiten adquirir conocimientos clave en áreas específicas del sector.

Estas capacitaciones están diseñadas tanto para estudiantes como para trabajadores que desean actualizarse o especializarse sin necesidad de asistir presencialmente. Además, al ser virtuales, se pueden realizar desde cualquier lugar del país.

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Cursos del SENA en salud virtuales: formación rápida y gratuita

El SENA ofrece múltiples programas enfocados en el área de la salud, con contenidos prácticos y actualizados. Estos cursos cortos están orientados a desarrollar habilidades puntuales que tienen alta demanda en el mercado laboral.

Una de las principales ventajas es que no requieren largos periodos de estudio, lo que los convierte en una alternativa ideal para quienes buscan capacitarse rápidamente o complementar su formación técnica o profesional.

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Desarrollo de competencias digitales en salud

Uno de los cursos más destacados es el de desarrollo de competencias digitales en el talento humano en salud. Este programa permite a los participantes comprender aspectos clave de la telesalud en Colombia.

Entre los temas principales se incluyen la normatividad vigente, el funcionamiento de los sistemas de información clínica y los mecanismos de interoperabilidad. También aborda las categorías de telesalud y las habilidades digitales necesarias en el sector.

Este tipo de formación es cada vez más relevante, especialmente por el crecimiento de la atención médica a distancia.

Atención integral al recién nacido

Otro curso relevante es el de atención integral en salud al recién nacido, enfocado en brindar herramientas básicas para la atención materno-perinatal.

Durante el programa, los estudiantes aprenden sobre políticas de salud, rutas de atención y conceptos fundamentales como la reanimación neonatal. También se estudian principios clave del sistema de salud colombiano, incluyendo la calidad y el acceso a los servicios.

Este curso es ideal para quienes desean trabajar en áreas relacionadas con el cuidado neonatal o fortalecer sus conocimientos en este campo.

Valoración integral en salud por curso de vida

El SENA también ofrece formación en la aplicación de instrumentos para la valoración integral en salud, un curso enfocado en identificar riesgos y necesidades según las diferentes etapas de la vida.

Los participantes aprenden a reconocer las rutas de atención en salud, así como los instrumentos utilizados para evaluar a distintos grupos poblacionales. Este conocimiento es clave para profesionales y técnicos que trabajan en promoción y mantenimiento de la salud.

Cómo inscribirse a los cursos del SENA

Para acceder a estos programas, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial del SENA y revisar la oferta disponible. Allí podrán filtrar por modalidad virtual, duración y área de interés.

Además de formación, la entidad también ofrece servicios como la Agencia Pública de Empleo, que conecta a los egresados con oportunidades laborales tanto en Colombia como en el exterior.

Los cursos virtuales en salud del SENA se posicionan como una opción accesible, gratuita y de corta duración, ideal para quienes buscan mejorar sus habilidades y aumentar sus oportunidades en el mercado laboral actual.