Así se construye confianza y futuro desde la educación en Santa Fe de Antioquia

Colombia

Múltiples jóvenes colombianos, oriundos de diversos municipios, crecen pensando que las oportunidades más grandes están lejos de su territorio, por lo que trabajar en tecnología, acceder a formación especializada o construir un proyecto de vida distinto es algo reservado para otros contextos y situaciones socioeconómicas.

Sin embargo, hoy esa conversación empieza a cambiar desde Santa Fe de Antioquia; pues, con apoyo de la Fundación Juan del Corral, allí se están llevando a cabo procesos de formación en tecnología, así como un acompañamiento y acceso a nuevas herramientas para los jóvenes, quienes están construyendo caminos ligados al sector tecnológico, con enfoque en la creatividad y el desarrollo profesional, sin tener que desconectarse de su territorio.

A su vez, la compañía Cadena ha manifestado que ya cuenta con el talento de algunos de estos jóvenes, pues ha incorporado 25 personas, entre empleados y practicantes, que trabajan en el área de tecnología. Además, es enfática en asegurar que “la tecnología también puede ser una herramienta de equidad territorial, ya que la educación no solo transforma capacidades, sino también la manera de imaginar el futuro”.

En ese sentido, aunque el impacto puede verse en el empleo, las habilidades o la formación, el cambio más importante ocurre en el impacto sobre la manera en que los jóvenes empiezan a imaginar su futuro, con oportunidades reales y confianza en su proyecto de vida, por lo que este será un tema central en el Festival del Pensamiento de Prisa Media 2026, que se llevará a cabo desde Santa Fe de Antioquia entre el 21 y el 23 de mayo.