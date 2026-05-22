¿Cómo se construye la confianza en la sociedad? Este y más temas en el Festival del Pensamiento 2026

Colombia

Hay diversos aspectos que han transformado la confianza y la manera en que las personas se relacionan, ya sea entre sí, con las instituciones o con la información, entre los que se incluye la polarización, la incertidumbre, la saturación de contenidos y los cambios tecnológicos, por lo que en la actualidad se habla constantemente de una crisis de la confianza.

Por ese motivo, uno de los ejes centrales del Festival del Pensamiento 2026 de Prisa Media es promover el espacio para debatir sobre las oportunidades para construir confianza en la sociedad, un aspecto fundamental para el futuro colectivo,

Al respecto, se pronunció la Fundación Juan del Corral y la compañía Cadena, mencionando que la confianza se construye en las conversaciones, en la transparencia, en los procesos que funcionan, en la claridad de la información, en las oportunidades reales y en la capacidad de escuchar perspectivas distintas: “La confianza necesita tiempo, coherencia y evidencia”, concluyen.

En ese sentido, desde el Festival del Pensamiento 2026, que se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de mayo desde Santa Fe de Antioquia, se fomentará la conversación entre expertos de distintos sectores para construir ideas colectivas sobre lo que se necesita para avanzar con confianza y pensar en el futuro de Colombia.