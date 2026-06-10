Nueva jornada de Bogotá Despierta para el Día del Padre: SÁBADO 13 DE JUNIO

Bogotá D.C

Este domingo 14 de junio se celebra el Día del Padre en Colombia y coincide con otras tres fechas importantes: cae puente festivo (el segundo en junio), comienza el Mundial de Fútbol y es el pago de la quincena para muchos trabajadores, además de que en muchas empresas se les paga la prima de mitad de año.

Bajo ese contexto, la capital vivirá una nueva jornada de Bogotá Despiert a este sábado 13 de junio, una estrategia en la que los centros comerciales, restaurantes, almacenes de cadena, y diferentes comercios extenderán sus horarios para que las personas puedan comprar y aprovechar promociones.

“Esperamos un crecimiento superior al 20% sobre el mismo periodo del año anterior por estas condiciones ya mencionados. Además, tenemos el sábado 13 Bogotá Despierta con ampliación de los horarios de comercio y esto le permite a la gente hacer sus compras en horarios no convencionales”, aseguró el director de FENALCO Bogotá, Juan Esteban Orrego.

Proyecciones para la jornada

Las proyecciones económicas muestran un panorama positivo en ventas. Se estima un crecimiento del 28% en comparación al mes de junio de 2025.

Las ventas en tecnología proyectan un crecimiento del 24%, en el sector del entretenimiento se estima un aumento superior al 50% por las celebraciones familiares y el ambiente de fútbol por la Copa del Mundo 2026.

El comercio de ropa y calzado espera un crecimiento en ventas del 17%, mientras que la venta de licores proyecta un 10% de aumento.

Según FENALCO Bogotá, ceca del 77% de los habitantes de la ciudad celebran esta fecha con un promedio de inversión de $300.000 pesos.