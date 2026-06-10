Proyecto del bajo puente de la Autosur con Av. Villavicencio promete canchas y zona de comidas

Bogotá D.C

A pesar de los desmanes que se presentaron en la noche del martes 9 de junio, en medio de un operativo de intervención del espacio público en el bajo puente de la Autopista Sur con Avenida Villavicencio, el Distrito continuará con el proyecto para mejorar los entornos.

Este punto que se ha vuelto crítico en seguridad por actividades como el microtráfico, la venta de alcohol, y la prostitución. Es por eso que desde la Alcaldía de Bogotá se busca intervenir para que se convierta en una zona de encuentro para los peatones y habitantes.

Después meses en mesas de negociación con la comunidad, con los vendedores informales, los moteros y las distintas secretarías distritales, se llegó a un acuerdo para construir e implementar un proyecto.

Transformación del bajo puente

El proyecto contempla la instalación de baños públicos, módulos comerciales organizados y formalizados, una zona de food trucks, espacios para el bienestar animal, estacionamientos para motocicletas y una cancha multipropósito.

Este trabajo de revitalización cuenta con una inversión de $1,750 millones de pesos. De ese total, la Defensoría del Espacio Público aportaría $1,343 millones de pesos y las alcaldías locales de Ciudad Bolívar y de Bosa invertirían cada una $203 millones de pesos.

Estos son las imágenes de cómo quedaría el proyecto:

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