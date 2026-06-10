“Vamos a la Fiscalía a interponer denuncias”: Defensoría Espacio Público por disturbios en Bogotá

Bogotá D.C

En la noche de este martes 9 de junio, se prestaron disturbios en pleno operativo de recuperación del espacio público en el bajo puente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur, en los límites entre las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.

Funcionarios de la Defensoria del Espacio Público adelantaban este operativo pero varios encapuchados empezaron los desmanes. Encendieron hogueras, lanzaron botellas contra los funcionarios, los amenazaron y tumbaron las vallas que habían instalado.

Ante esto fue desplegado la UNDMO para recuperar el orden público en la zona.

La directora de la Defensoria del Espacio Público, Lucia Bastidas , rechazó este comportamiento y aseguró que tomarán medidas.

“Lo que hubo ayer fue vandalismo, amenazas a funcionarios públicos a los que estaban trabajando aquí desde las 7 de la mañana. Vamos a la Fiscalía a interponer las denuncias respectivas”, señaló Bastidas.

Un foco de inseguridad

El bajo puente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur se convirtió en un foco de inseguridad en Bogotá. En este lugar conviven los vendedores ambulantes y los moteros , pero se ha vuelto una zona crítica de microtráfico, venta de alcohol adulterado y hasta prostitución.

“En el 2020, después de la pandemia, empezaron a estar aquí vendedores informales. Pero después se fue convirtiendo en venta de droga y vimos la dinámica de prostitución”, señaló la directora del DADEP.

De ahí que sea un espacio prioritario para intervenir y recuperar.

¿Qué pasará con los vendedores ambulantes?

Los vendedores informales están de acuerdo con esta intervención, sin embargo, lo que piden son alternativas.

“Dicen que tenemos que reubicarnos pero como tal no nos dan tampoco una solución clara o un punto específico. A la final nos dejan a la deriva”, señaló Daniel, un joven que lleva más de 5 años como vendedor de tintos en la zona.

Los moteros también concurrían esta zona y aseguraron haber participado del proyecto de intervención pero también tienen las mismas dudas.

“No todos los vendedores vendían eso (drogas) porque aquí hay vendedores que se la rebuscan todos los días y son los que verdaderamente venden tinto”, señaló William, un líder motero.

Las labores de intervención se seguirán adelantando para continuar con el proyecto acordado.