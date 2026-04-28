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Cerca del 40% de las emergencias son por la lluvia: Gestión del Riesgo de Cundinamarca

En los micrófonos de 6AMW, William Rozo, el director técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, aseguró que las últimas emergencias que se han presentado en el departamento son consecuencia de las fuertes lluvias.

“Estamos hablando de 242 emergencias desde enero hasta el 28 de abril cerca del 40% de esas emergencias se han presentado por la primera temporada de lluvias y se a a extender hasta mayo”, aseguró Rozo.

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Así mismo, el alto funcionario departamental confirmó que las autoridades trabajan en la vía Mosquera- La Mesa para lograr habilitar los carriles de este corredor bloqueados por el lodo.

“Ya tenemos presencia institucional para trabajar con la concesión y 34 maquinarias están haciendo la disposición de los lodos y el material sobre esta vía en los kilómetros 96 y 98 y esperamos que hoy solo ya se habilite un carril de la vía”, concluyó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: