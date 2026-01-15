Oso andino fue visto en la cuenca del Río Bogotá: hacen llamado a su protección

Recientemente los habitantes de la zona rural de Villapinzón, en Cundinamarca, detectaron un animal en el sector que generó preocupación. Se trata de un oso andino que paseaba cerca a algunas propiedades, por lo que los habitantes alertaron a las autoridades.

Oso andino no es una amenaza

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aclaró que esta especie no representa una amenaza para las personas y únicamente podría reaccionar de forma defensiva si se siente acorralado o en riesgo.

Este animal no tiene comportamientos de caza de ganado y cuando consume restos de animales, lo hace en condición de carroñero.

“Durante las visitas y diálogos sostenidos en territorio, se evidenció que en algunas veredas los animales domésticos muertos son abandonados en zonas de bosque por desconocimiento sobre su manejo adecuado. Esta práctica, sumada a la entrega intencional de alimentos al oso, como frutas, residuos orgánicos o restos de animales, genera procesos de habituación que incrementan la probabilidad de interacciones negativas entre la fauna silvestre y el ser humano”, indicó, Alfred Ignacio Ballesteros, director de la CAR.

De acuerdo con el director, el oso por donde transita el animal es un corredor biológico natural que se ha visto afectado por el avance de las actividades agrícolas y pecuarias.

En tal sentido, la CAR reitera que la caza o persecución del oso es una infracción ambiental y un riesgo para la especie y para el equilibrio de los ecosistemas andinos.