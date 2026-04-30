Vuelve y juega: Otro dron en inmediaciones a El Dorado interrumpió el aterrizaje de dos aviones

La Aeronáutica Civil dio a conocer que sobre las 5:20 de la mañana de este 30 de abril de 2026 la Fuerza Aérea Colombiana detectó un dron en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, en la localidad de Engativá.

Debido a esta situación, dos aeronaves, el vuelo LA572 procedente de Santiago de Chile y el AV9366 desde Cali, tuvieron que realizar una aproximación frustrada de aterrizaje, una maniobra que según las autoridades es estándar y que se ejecuta para garantizar la seguridad operacional.

Según el reporte oficial, se activaron los protocolos de seguridad y, desde las 5:44 a. m., las operaciones aéreas retornaron a la normalidad.

Las autoridades recomendaron a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas ante posibles cambios en los itinerarios que pudo haber caudado la suspensión aérea por 20 minutos.

En ese sentido la Fuerza Aérea reiteró que el uso indebido de drones en zonas cercanas a aeropuertos representa un grave riesgo para la aviación.

Un dron ya había sobrevolado días atrás

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el coronel Andrés Felipe Otero, director de Servicios a la Navegación Aérea de la Aeronáutica Civil, habló del dron que paralizó la operación del Aeropuerto El Dorado de Bogotá por casi una hora el pasado 28 de abril.

Según el coronel Otero, el dron pertenecía a una persona particular.

“Ante este fenómeno, tuvimos que activar absolutamente todos los protocolos en cuanto a seguridad operacional y suspender momentáneamente las operaciones para evitar cualquier incidente”, indicó en entrevista.